Clark Kent compie 85 anni e i fan del celebre supereroe non possono che essere entusiasti. Per celebrare l’importante anniversario, Panini Comics propone una selezione di 7 fumetti dedicati a Superman e alle sue imprese. Grazie a questi volumi sarà possibile scoprire le origini del personaggio, ripercorrendo la sua storia a partire dagli anni ’30, ma anche addentrarsi

I fumetti Panini Comics che celebrano l’85° anniversario di Superman

Foto: ©Panini Comics

Il grande libro di Superman

Foto: ©Panini Comics

La prima proposta che abbiamo selezionato per voi è Il grande libro di Superman, un’antologia imperdibile per tutti i fan dell’Uomo d’Acciaio che vogliono conoscere la sua storia editoriale in tutte le sue sfumature. Questo volume raccoglie le avventure che hanno segnato l’evoluzione del personaggio nel corso degli anni, dall’esordio del 1938 fino alla rinascita del 2016. Inoltre, vengono celebrati i creatori originali e tutti gli autori e i disegnatori più famosi che hanno lavorato sulle storie dell’Uomo del Domani, tra cui John Byrne, Frank Miller, Grant Morrison, Alex Ross e David Goyer.

Il prezzo di copertina del volume è di 25,00 euro per ben 384 pagine tutte da scoprire. L’opera è rilegata in cartonato, con interni a colori nel formato di 18,3×27,7 cm.

Superman: Stagioni

Foto: ©Panini Comics

Passiamo ora alla seconda proposta con il libro Superman: Stagioni. Esso racconta la storia di Clark Kent, un giovane uomo cresciuto in una cittadina del Kansas che deve imparare a gestire i suoi poteri straordinari, ed è scritto dal celebre team creativo di Tim Sale e Jeph Loeb. Si tratta di un volume che porta al lettore un racconto emozionante e adulto della trasformazione di Superman da ragazzo di campagna a eroe della Terra. La storia esplora la figura di Superman con realismo, dimostrando che non sono solo i suoi poteri a trasformarlo in un eroe, ma anche la sua umanità e i suoi rapporti con i personaggi fondamentali della sua vita, come Lex Luthor, Lana Lang e la sua famiglia adottiva, i Kent.

Il libro ha un prezzo di 26,00 euro, conta 224 pagine ed è rilegato in cartonato, con un formato di 17×26 cm e interni a colori.

Superman: Su nel cielo

Foto: ©Panini Comics

Il volume Superman: Su nel cielo è una storia commovente e poetica che racconta fino a che punto l’Uomo d’Acciaio è disposto a spingersi per salvare una sola vita. Questo libro è un’odissea nello spazio profondo, ma anche un viaggio nell’animo del supereroe più grande di sempre. Scritto dal famoso autore Tom King e con i disegni esplosivi di Andy Kubert, “Superman: Su nel cielo” è uno straordinario manifesto per l’icona dell’Uomo d’Acciaio e un perfetto punto di ingresso per i nuovi lettori.

Il libro ha un prezzo di 21,00 euro, conta 176 pagine ed è rilegato in cartonato, con un formato di 17×26 cm e interni a colori.

All-Star Superman

Foto: ©Panini Comics

All-Star Superman è un capolavoro grafico e narrativo che rivisita tutti gli aspetti migliori del supereroe. Scritto dalla formidabile coppia Grant Morrison e Frank Quitely, questo volume è una grande riscrittura moderna della vita di Kal-El. Durante una missione disperata per salvare l’equipaggio di una navetta spaziale minacciata dal malvagio Lex Luthor, Superman si sovraccarica di radiazioni solari, causando una sorta di leucemia che gli lascia poco tempo per concludere tutte le imprese che sente di dover compiere. Il risultato è un tour de force di avventure dolceamaro che riscrivono il mondo di Superman in modo familiare ma nuovo. “All-Star Superman” è disponibile anche in formato Absolute, per godere appieno della lettura dell’opera definitiva sulla vita di Kal-El nel miglior formato possibile.

Il volume ha un prezzo di 30,00 euro, conta 304 pagine ed è rilegato in cartonato, con un formato di 17×26 cm e interni a colori.

Superman: Anno Uno

Foto: ©Panini Comics

Passiamo ora a Superman: Anno Uno il volume che promette un’esperienza di lettura intensa e innovativa e porta i lettori a immergersi nella rivisitazione delle origini di Superman e a seguire il suo percorso dalla nascita sul pianeta Krypton fino alla sua ascesa come il più grande eroe del mondo. La grafica eccezionale di John Romita Jr. e la narrazione acuta e coinvolgente di Frank Miller rendono questo fumetto un must-read per i fan di Superman e del fumetto in generale.

Superman: Anno Uno ha un prezzo di copertina di 26,00 euro ed è composto da 208 pagine a colori nel formato 21.3×27.7 cm.

Superman: Red Son

Foto: ©Panini Comics

La graphic novel Superman: Red Son di Mark Millar è un’audace riscrittura alternativa della storia di Superman, dove il supereroe atterra in Ucraina invece che a Smallville e cresce con gli ideali del popolo sovietico. La storia segue la sua ascesa al potere e il suo confronto con altri eroi del mondo, tra cui Batman e Wonder Woman, ma anche con il suo acerrimo nemico, Lex Luthor. Questa edizione in cartonato presenta i vibranti disegni di Dave Johnson, Kilian Plunkett e Andrew Robinson, e rappresenta una lettura imperdibile per i fan di Superman e degli universi alternativi.

Il volume ha un prezzo di 20,00 euro, conta 168 pagine ed è rilegato in cartonato, con un formato di 17×26 cm e interni a colori.

Superman: L’era spaziale

Foto: ©Panini Comics

Superman: L’era spaziale è una nuova uscita del 4 maggio che presenta una storia coinvolgente in cui un giovane reporter scopre l’imminente distruzione della Terra. Superman, l’incredibile alter ego dell’eroe, si trova a dover fare i conti con un mondo che sembra determinato a distruggersi, e a lottare per mantenere le sue buone intenzioni. Gli autori, Mark Russell e i coniugi Mike e Laura Allred, ambientano la storia negli anni ’60, un decennio cruciale, e ci mostrano come l’eroe affronti gli eventi storici e sfidi se stesso in un mondo che sta perdendo il controllo. Il volume è disponibile in formato cartonato con interni a colori.

Superman: L’era spaziale ha un prezzo di copertina di 29,00 euro ed è composto da 256 pagine a colori. Il volume, cartonato, viene proposto nel formato 17×26 cm.

