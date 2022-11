Quando Henry Cavill ha dichiarato che lascerà il suo ruolo da protagonista nella serie di The Witcher, aveva anche parlato del suo futuro come Superman. Ma secondo un recente report, non ci sono ancora accordi confermati tra lui e i nuovi capi della DC Studios. E allora questo seguito si farà o no?

Henry Cavill e i dubbi sul seguito di Superman

Dopo Black Adam, gli spettatori avevano iniziato a parlare del futuro di Henry Cavill nei panni di Superman, dato che l’attore era apparso in una scena post-credit. Non molto tempo dopo la proiezione del film, Cavill ha confermato che avrebbe lasciato il suo ruolo di Geralt nella serie di The Witcher dopo la terza stagione e la conclusione logica sembrava essere che Cavill avesse lasciato il suo amato personaggio nato dalla penna di Andrzej Sapkowski per un nuovo progetto di Superman. Era arrivata anche la conferma da parte dell’attore, così tutti noi avevamo dato per scontato che ci fosse già un accordo tra lui e la DC Studios, capitanata dall’inizio di questo mese dal regista James Gunn e il produttore Peter Safran. Tuttavia alcune fonti sembrano indicare che non è così.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da The Wrap, le fonti affermano che: “nessuno scrittore o regista è collegato al progetto e al momento non c’è alcun accordo formale con Cavill per il ruolo“. Come si spiega, allora, l’allontanamento di Henry Cavill nei confronti di una parte così redditizia su uno dei più grandi servizi di streaming? Cosa sta lavorando adesso Cavill, se non a Superman e tanto meno a James Bond? E soprattutto, cosa dobbiamo credere allora?

Ci sono voci secondo cui Gunn e Safran stanno attualmente elaborando i dettagli del loro piano per l’Universo DC. Tuttavia, il fatto che Cavill non sia ancora stato confermato è scioccante su più fronti: l’accoglienza sulla scena post-crediti di Black Adam è stata straordinariamente positiva, quindi sembrava ormai una certezza ritrovare Cavill nell’universo DC, ma a quanto pare, dato che Cavill ha dichiarato di essersi allontanato da The Witcher per ritornare in Superman nella scena di Black Adam, significa che quella scena è stata girata tra aprile e settembre di quest’anno. L’accordo tra lui e i nuovi capi della DC Studios deve essere in lavorazione da più tempo di quanto sappiamo, e, probabilmente, a questo punto dovremmo attendere la conferma ufficiale del suo ritorno in un seguito di Superman.