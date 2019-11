Superman Hush Version da Mafex

Superman Hush è la seconda uscita tratta dal film Batman Hush per la linea Mafex di Medicom Toy in arrivo nei prossimi mesi. L’action figure raggiunge un’altezza di 16 cm circa e grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo potrà raggiungere un livello di posabilità davvero elevato. L’uomo d’acciaio verrà realizzato completamente in plastica o pvc senza contenere nessuna parte in metallo al suo interno.

All’interno della scatola troveremo diversi accessori e parti intercambiabili tra cui: due diverse teste, della mani intercambiabili (tra cui un pugno per Batman con l’anello di Kryptonite), degli effetti delle piante di Poison Ivy e uno stand per poter posizionare la figure.

Questa particolare versione di Superman come abbiamo già scritto in precedenza arriva direttamente dal film animato di Batman Hush, una saga pubblicata nel 2002 da DC Comics. A luglio 2019 invece è uscito il film animato basato proprio sulla storia dei comics da dove hanno preso spunto per la realizzazione della figure di Superman. Durante la storia Batman e Catwoman incontrano Poison Ivy a Metropolis e scoprono con sommo dispiacere che la villain ha preso il completo controllo di Superman. Superman alias Clark Kent è un alieno proveniente dal pianeta Krypton arrivato sulla terra in fasce e cresciuto nella cittadina di Smallville da Jonathan e Marta Kent. Durante la sua infanzia scoprirà di essere in possesso di superpoteri che userà per la giustizia una volta cresciuto. Dopo la morte dei genitori si trasferirà a Metropolis dove lavorerà come giornalista e conoscerà l’amore della sua vita Lois Lane.

L’uscita di Superman Hush è prevista per il mercato Giapponese a luglio 2020 al prezzo di 7.800 yen.