Come vi avevamo annunciato, nella terza stagione di Superman & Lois, la serie spin-off che vede protagonisti il supereroe più famoso del mondo e la sua compagna Lois, ci sarebbe stato un recast per Jonathan Kent, uno dei due figli di Clark Kent. Il giovane attore Jordan Elsass aveva infatti deciso di abbandonare il ruolo. Ma chi andrà a sostituirlo? Finalmente, secondo quando riportato da Deadline, la CW ha trovato il suo Jonathan Kent.

Superman & Lois: il nuovo volto di Jonathan Kent

La CW ha finalmente trovato il suo Jonathan Kent, figlio di Clark/Superman (Tyler Hoechlin) e Lois (Elizabeth Tulloch), nell’attore australiano Michael Bishop, il quale andrà quindi a sostituisce Jordan Elsass, che ha interpretato Jonathan nelle prime due stagioni.

Bishop è rappresentato da Kimberly Kottwitz della Brave Artists Management e dalla Gilchrist Management e ha recentemente fatto il suo debutto nel cinema americano con il ruolo principale di DJ Maz nel film originale Spin di Disney Channel. Tra gli altri suoi crediti recenti figurano il ruolo di Teddy nella serie televisiva australiana Grace Beside Me, un ruolo di supporto nel lungometraggio Swinging Safari, ruoli principali nei cortometraggi Shelter, Skin Like Bark, Detention, Pet Rock, Hunter and Gatherer e Indiana.

A proposito di Superman & Lois

Superman & Lois è ambientata nell’Arrowverse, in cui fa da spin-off a Supergirl, e trasmessa sul canale The CW a partire dal 23 febbraio 2021. Si tratta della trasposizione televisiva dei fumetti su Superman pubblicati dalla DC Comics e scritti da Jerry Siegel e Joe Shuster. È sviluppata da Greg Berlanti e Todd Helbing, che sono produttori esecutivi, insieme a Sarah Schechter, Geoff Johns e David Madden. Todd Helbing ha scritto la sceneggiatura del primo episodio, basata su una storia di Berlanti e Helbing. Lee Toland Krieger ha prodotto e diretto il primo episodio.

La serie si concentra sulla storia d’amore tra Clark Kent e Lois Lane, interpretati rispettivamente da Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch.

Di seguiti vi riportiamo la sinossi ufficiale: