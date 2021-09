Dopo la scorpacciata in arrivo a settembre con ben 4 titoli dedicati a Batman, scopriteli nel nostro articolo dedicato, anche ad ottobre Warner Bros. offrirà ai fan DC due “nuove” proposte. Si tratta di Superman: Red Son e Suicide Squad: Un Inferno Da Scontare in blu-ray per la prima volta con doppiaggio italiano dopo i passaggi su varie piattaforme streaming fra cui Amazon Prime Video. Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Superman: Red Son e Suicide Squad: Un Inferno Da Scontare in blu-ray con doppiaggio italiano

Superman: Red Son e Suicide Squad: Un Inferno Da Scontare in blu-ray saranno entrambi disponibili dal 14 ottobre prossimo.

Superman: Red Son è l’adattamento animato dell’omonimo graphic novel di Mark Millar, Dave Johnson e Killian Plunkett che trovate su Amazon nella nuova edizione Panini DC Italia.

Invece del Kansas, la nave che trasporta il piccolo Superman arriva in Ucraina. Superman viene presentato al mondo durante la Guerra Fredda degli anni ’50 come una risorsa sovietica, causando il panico negli Stati Uniti.

Il film è diretto da Sam Liu mentre il cast vocale Jason Isaacs, Diedrich Bader e Amy Acker fra gli altri.

Suicide Squad: Un Inferno Da Scontare è invece una storia originale e il film fa parte del cosiddetto DC Animated Movie Universe.

Amanda Waller decide ancora una volta di utilizzare la Task Force X per una missione molto delicata. Deadshot, Captain Boomerang e Harley Quinn lavorano insieme a Copperhead, Killer Frost e al maestro delle arti marziali, Bronze Tiger.

Il film è diretto sempre da Sam Liu mentre nel cast vocale figurano Christian Slater, Tara Strong e Vanessa L. Williams fra gli altri.

