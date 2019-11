Superman sarà affidato a J.J. Abrams?

Oltre al campione d’incassi Joker, i cinecomic prodotti da DC Comics e Warner Bros. non hanno riscosso un gran successo. Tuttavia, il duo dell’intrattenimento starebbe pensando di affidare Superman a J.J. Abrams, il regista di Star Wars: l’Ascesa di Skywalker.

Questa notizia giunge dal noto portale Variety, che avrebbe diffuso un report abbastanza veritiero sulla questione. I nostri colleghi, infatti, hanno affermato che il noto regista avrebbe firmato un contratto con Warner Bros. Pictures e una sua compagnia chiamata Bad Robot.

La società statunitense, inoltre, avrebbe scelto il noto regista perché quest’ultimo è stato in grado in questi anni di rivitalizzare altri franchise del calibro di Star Trek (tra tutti Star Trek Beyond e Star Trek) e Star Wars (Star Wars: il risveglio della Forza e appunto Star Wars: l’Ascesa di Skywalker). Per questo motivo Warner Bros vorrebbe affidare Superman alle sapienti mani di Abrams.

Vi ricordiamo, infine, che tutte le informazioni presenti in questo articolo non sono state confermate da nessuna delle parti, né da DC Comics né dal regista. L’unica certezza è l’uscita del prossimo film di quest’ultimo – Star Wars -, programmata per il prossimo 20 dicembre.