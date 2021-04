Superman – Tom Taylor è il nuovo scrittore, confermato il ritorno di Grant Morrison

Anticipando di qualche ore l’ufficializzazione delle uscite previste negli Stati Uniti a luglio, DC ha confermato il rilancio di Superman con un nuovo #1 e un nuovo team creativo composto da Tom Taylor (Injustice, Suicide Squad, Nightwing) e John Timms (Young Justice, Harley Quinn). La serie però non avrà come protagonista Clark Kent bensì suo figlio Jonathan tant’è vero che la serie verrà rinominata Superman: Son of Kal-El.

Confermato anche il ritorno di Grant Morrison che, come anticipatovi parecchie settimane fa, firmerà una miniserie che rilancerà Authority.

Superman, tutti i dettagli del rilancio di luglio

Le testate supermaniane subiranno un vero e proprio mini rilancio a luglio a cominciare da Superman: Son of Kal-El #1.

La serie vedrà Jonathan Kent prendere il posto di suo padre come protettore di Metropolis dopo aver combattuto al fianco di Robin (Damian Wayne), aver viaggiato nella galassia con suo nonno Jor-El e, dopo aver attraversato una distorsione temporale, è diventato un adolescente reclutato dalla Legione dei Super-eroi decisi ad addestrarlo in previsione proprio del giorno in cui avrebbe sostituito il padre. Ma c’è un buco negli archivi della Legione e Jon non sa esattamente perché e quando suo padre non potrà più essere Superman anche se i segnali indicano che sarà molto presto ed è per questo motivo che ha deciso di raccoglierne l’eredità sin da subito!

Ritroveremo Superman, Clark Kent, sulla storica Action Comics che a partire dal #1033 accoglierà il “nuovo” team creativo composto dallo scrittore Phillip Kennedy Johnson (che attualmente sta gestendo entrambe le testate supermaniane) e dal disegnatore Daniel Sampere.

L’Uomo d’Acciaio si ritroverà ad accogliere un gruppo di rifugiati da MondoGuerra. Ma non tutti i rifugiati cerca riparo, alcuni infatti si infiltreranno ad Atlantide e persino nella Fortezza della Solitudine al fine di recuperare della tecnologia che potrebbe scatenare un conflitto senza precedenti. Sulla loro strada troveranno non solo l’Azzurrone ma anche Aquaman e… Lois Lane. In appendice il primo incontro fra Midnighter e Shilo Norman ovvero Mister Miracle!

Proseguendo la trama di Action Comics, Superman inizierà una indagine per capire cosa sta succedendo su MondoGuerra e per farlo avrà bisogno di una squadra meno “appariscente” della Justice League. A questo proposito Grant Morrison (Wonder Woman: Earth One, The Green Lantern) e Mikel Janín (Batman, Future State: Superman: Worlds of War) firmeranno la miniserie in 4 numeri Superman and The Authority.

Superman richiederà l’aiuto della squadra guidata da Manchester Black e composta da Midnighter, Apollo, Enchantress, Natasha Irons, Lightray e O.M.A.C. ma l’Uomo d’Acciaio non è l’unico a voler scoprire il destino di MondoGuerra, anche Ultra-Humanite ha messo insieme una temibile squadra di villain! La miniserie promette di avere ripercussioni importanti sul futuro status quo di Superman!

A chiudere il rilancio c’è la già confermata miniserie in 8 numeri Supergirl: Woman of Tomorrow scritta da Tom King (Batman, Mister Miracle, Strange Adventures) e disegnata da Bilquis Evely (Sandman Universe: The Dreaming, Wonder Woman).

In Supergirl: Woman of Tomorrow accompagneremo l’eroina e il fido Krypto in un viaggio nei meandri dello spazio.

Kara Zor-El è stata inviata sulla Terra per proteggere il suo cuginetto ma la storia le ha riservato una bizzarra sorpresa arrivando molti anni dopo sul pianeta e trovando il piccolo Kal-El già cresciuto e divenuto l’eroe Superman. Senza uno scopo, Kara ha provato ad adattarsi ma la gente l’ha sempre paragonata a suo cugino.

Tutto cambierà quando Kara incontrerà una giovane aliena in cerca di vendetta. Il suo pianeta natale è stato distrutto e i responsabili sono ancora a piede libero, Supergirl si imbarcherà con lei in compagnia di Krypto in questo viaggio alla ricerca di vendetta e redenzione.

