Superstate: annunciato il graphic novel di Graham Coxon dei Blur

Pensavate che solo Damon Albarn fosse l’appassionato di fumetti nella band degli anni ’90 Blur? Vi sbagliavate! Infatti recentemente Z2 Comics ha annunciato Superstate, una nuovissima visione del futuro ideata dal musicista e artista britannico Graham Coxon, meglio conosciuto per aver suonato la chitarra da solista ed essere il cantante secondario nei Blur.

Adesso, in collaborazione con un gruppo di grandi scrittori e artisti, ha pensato di realizzare Superstate, un romanzo grafico completamento ideato e illustrato da Coxon. Presenta anche la copertina realizzata dallo stesso musicista ed è già disponibile per il preordine esclusivamente attraverso il sito web ufficiale di Z2. Potrebbe essere un bel pezzo da accompagnare al loro Gorillaz Almanac quando verrà pubblicato.

Superstate vede Graham Coxon lavorare con i co-sceneggiatori Alex Paknadel (GIGA, Empyre, Friendo, Turncoat) e Helen Mullane (Nicnevin and the Bloody Queen) e 15 artisti tra cui Christian Dibari, Marie Llovet e Ryan Kelly. Gli scrittori e gli artisti hanno ideato le storie ispirandosi alle immagini del concept originale di Coxon, guidate da un nuovo album registrato dall’artista all’inizio di quest’anno. Perché è stato realizzato un nuovo album? Semplice, ciascuna delle 15 storie è accompagnata da una propria traccia individuale.

Superstate mostra un futuro distopico dove l’autorità è assoluta: Yoga Town è una città senza speranza. Mentre aspettano di lasciare la Terra, l’1% della popolazione può piegare la realtà alla propria volontà e costringere il restante 99% a vivere in un mondo fittizio senza conseguenze e in cui tutto va bene. Nel frattempo, le masse sono pacificate da un paesaggio onirico digitale imposto dal governo e vengono costantemente drogate mentre aspettano di morire insieme al loro stesso pianeta morente. C’è ancora una speranza e questa viene data dagli angeli che vagano per la Terra. Con il loro aiuto, forse alcuni spiriti ribelli potrebbero iniziare a cambiare.

Graham Coxon ha affermato:

“Superstate è una storia di fuga. In una società in cui la guerra infuria tra le forze contrarie, negatività e positività, incoraggiamento e scoraggiamento, la fragile libertà si fa strada attraverso i confini dello spazio”.

Josh Frankel, co-publisher dell’editore Z2, ha dichiarato:

“Noi di Z2 riteniamo di definire lo standard per il rapporto tra narrazione di fumetti e musica, e Superstate di Graham Coxon è un punto di riferimento per la breve storia e il brillante futuro della nostra azienda. Volevamo assicurarci che la visione di Graham prendesse vita nel modo più autentico possibile e abbiamo messo insieme un team che ha realizzato un libro essenziale per l’esperienza dell’album. Sono molto orgoglioso del modo in cui questo progetto è stato realizzato”.

Superstate di Graham Coxon uscirà a marzo 2021 in un’edizione con copertina morbida al prezzo di 19,99 dollari. Con solo dieci dollari in più è possibile acquistare l’edizione standard con copertina rigida, mentre per l’edizione Deluxe (limitata a 3.000 copie) servono 99,99 dollari. Infine per la Super Deluxe Edition (limitata a 500 copie firmate da Graheam Coxon) ne servono 199,99 dollari.