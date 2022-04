Cambi in corso d’opera per il nuovo film della DC. Stando alla notizia pubblicata sul portale americano The Wrap, il premio Oscar Susan Sarandon rimpiazza Sharon Stone e vestirà i panni della villain in Blue Beetle. A quanto pare le trattative tra Warner e la Stone non sono andate a buon fine, ma non si conoscono ulteriori dettagli in merito.

Blue Beetle: Susan Sarandon sarà la villain

Susan sarà Victoria Kord, personaggio creato appositamente per il film. Erano in molti a pensare che sarebbe in qualche modo stata collegata a Ted Kord, la seconda versione di Blue Beetle, ma le voci sono state prontamente smentite. Accanto a lei un altro villain, Conrad Carapax noto come l’Uomo Indistruttibile, interpretato dalla star di Mayans MC Raoul Max Trujillo.

Blue Beetle seguirà le vicende di Jaime Reyes, personaggio che ha debuttato nel 2006 sulla carta in Infinite Crisis #3 e ha ripreso il ruolo due numeri dopo. A interpretarlo ci penserà la star di Cobra Kai, Xolo Maridueña. Nel cast anche Harvey Guillén, Belissa Escobedo e Bruna Marquezine.

Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, Reyes trova il mistico Scarabeo che ha conferito all’originale Blue Beetle i suoi poteri e lo equipaggia con un’armatura aliena che gli conferisce numerose abilità, tra cui combattimento, forza potenziata e generazione di armi ed energia.

Blue Beetle sarà il primo film di supereroi latino per la DC. A dirigerlo ci penserà il regista di Charm City King, Angel Manuel Soto. Inizialmente previsto per HBO Max, il film uscirà nelle sale il 18 agosto 2023. Staremo a vedere se già nei prossimi mesi potremo dare un’occhiata a un primo trailer.