Nonostante la scelta di rimandare di un mese la sua messa in onda su Disney+, Andor continua a esser al centro dell’attenzione dei fan della galassia lontana, lontana. La futura serie di Star Wars ambientata durante l’Ascesa dell’Impero, infatti, per molti rappresenta un test per vedere se le critiche mosse alle due produzioni che la hanno preceduta, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi, siano state recepite e abbiano portato a un diverso sviluppo della serie dedicata a Cassian Andor. Di certo, un aspetto attentamente valutato è l’inserimento di Andor nel Canon di Star Wars, tanto che recentemente lo showrunner della serie, Tony Gilroy, ha svelato la cronologia della seconda stagione di Andor.

Tony Gilory, showrunner di Andor, svela la cronologia della seconda stagione della serie

Già sceneggiatore di Rogue One, lo spin-off della Skwalker Saga di cui Andor è un prequel, Gilroy ha concepito la serie come la costruzione emotiva della spia ribelle Cassian Andor, interpretata da Diego Luna, che abbiamo conosciuto seguendo l’eroica impresa della squadra guidata da Jyn Erso (Felicity Jones) nella disperata missione finalizzata al recupero dei piani della prima Morte Nera. Conoscendo l’epilogo della fine di Cassian, per la serie era necessario trovare una dinamica narrativa che conducesse gli spettatori verso questo momento noto nella continuity della saga, descrivendone i passaggi emotivi che hanno portato alla nascita del Cassian operativo senza scrupoli dell’Alleanza Ribelle.

Cassian Andor (Diego Luna) in Lucasfilm's ANDOR, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Parlando con GamesRadar, Gilroy ha evidenziato come questa necessità si sia tradotta in una particolare suddivisione dei 24 episodi che compongono le due stagioni di Andor, con particolare attenzione alla seconda stagione, che sarà il trait d’union tra la stagione in arrivo il prossimo 21 settembre su Disney+ e Rogue One

“Avremo quattro blocchi da tre episodi ciascuno nella seconda stagione. E ogni blocco ci porterà un anno più vicino a Rogue One. E siccome si tratta di un anno ogni volta, possiamo realizzare qualcosa di davvero affascinante sul piano narrativo, che non avremmo mai la possibilità di raccontare all’interno di un film. E’ fantastico”

Dopo il ritorno della saga a una presenza più marcata all’interno del mondo dell’entertainment in seguito a Il Risveglio della Forza, complice l’arrivo del servizio streaming di casa Disney si è vista una volontà concreta di esplorare la saga in altri ambiti, rispetto a quello cinematografico. Se già in precedenza si era valorizzata l’animazione, le possibilità offerte da Disney+ hanno spinto a tentare la strada della serialità, che ha trovato una conferma importante nel successo di The Mandalorian, e una spinta creativa che ha portato alla nascita di una serie animata antologica non-canon come Star Wars: Visions. Andor rientra in questo concept di esplorazione del Canon tramite mezzi che non siano i tradizionali film o i fumetti. Al centro dell’attenzione della serie non ci sarà solamente la crescita ed evoluzione di Cassian Andor, ma anche la possibilità di poter esplorare uno dei momenti più cupi del franchise, ossia il periodo tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza noto come l’Ascesa dell’Impero, da un’ottica lontana da quella degli eroi della saga e più vicina alla gente comune della galassia.

Questo aspetto è centrale nello sviluppo di Andor, che fa di questa sua natura il motore per condurre gli spettatori sino alle prime battute di Rogue One, facendo già trapelare elementi tipici del personaggio sin dalla prima serie, come ha sottolineato l’interprete di Cassian, Diego Luna:

“Il fatto che il suo miglior amico è un droide dice molto, sapete? O il suo unico amico, potrei dire. Ma nella serie inizieremo raccontando di un tizio che è molto diverso dal pacato, solitario uomo che conosciamo in Rogue One. Siamo così lontani da lui nella prima stagione, c’è un intero viaggio per poterlo esplorare…”

