Finalmente è stata rivelata la data di debutto di RWBY: Ice Queendom (RWBY: Hyōsetsu Teikoku), il nuovo anime televisivo del franchise RWBY di Rooster Teeth di cui la casa editrice Planet Manga ha pubblicato una serie antologica di quattro volumi, intitolata Rwby: Official Manga Anthology (recuperatelo su Amazon!). Secondo quanto riportato dal sito ufficiale l’anime sarà trasmesso in Giappone il 3 luglio su Tokyo MX e BS11 e il 5 luglio su MBS. È stato anche rivelato che Masumi Asano riprenderà il suo ruolo di Glynda Goodwitch.

Tutto quello che sappiamo sul nuovo anime

Toshimasa Suzuki (Lagrange – The Flower of Rin-ne, The Price of Smiles) sta dirigendo l’anime alla Shaft. Kenjirō Okada (March comes in like a lion) è accreditato come capo regista. Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero, Psycho-Pass) è accreditato per la concettualizzazione dell’anime con Tow Ubukata (Mardock Scramble, Psycho-Pass 2, Ghost in the Shell Arise) che scrive e supervisiona gli script. huke (Black Rock Shooter, Steins;Gate) ha concettualizzato i disegni dei personaggi per l’anime, mentre Nobuhiro Sugiyama (ef: a tale of memories, Arakawa Under the Bridge, March comes in like a lion) sta disegnando i personaggi, mentre serve anche come direttore dell’animazione insieme a Yoshiaki Ito e Hiroki Yamamura. Nobuyuki Takeuchi (Maria Holic, Bakemonogatari) è accreditato per la direzione visiva. Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi stanno componendo la musica. VoidChords feat. L eseguirà la sigla di apertura Beyond Selfs mentre Saori Hayami eseguirà la sigla finale Awake.

La versione giapponese dello spettacolo vede le voci di Hayami nei panni di Ruby Rose, Yōko Hikasa nei panni di Weiss Schnee, Yu Shimamura nei panni di Blake Belladonna e Ami Koshimizu in quelli di Yang Xiao Long.

La serie verrà trasmessa in streaming da Crunchyroll.

Questa la sinossi: