La vedremo per la prima volta in Wakanda Forever, ma Riri Williams, alias Ironheart, è già accuratamente seguita dai fan del Marvel Cinematic Universe. Non potrebbe esser diversamente per un personaggio che è già stato investito del ruolo di nuovo Iron Man, posto lasciato vacante dopo il sacrificio di Tony Star nel finale di Avengers: Endgame. Come da tradizione per questi eroi hi-tech, la curiosità maggiore riguarda proprio l’armatura con cui vivranno le loro avventure, una curiosità che nelle ultime ore è stata parzialmente soddisfatta grazie a Just Jared, che sul proprio profilo Twitter ha mostrato la prima immagine dell’armatura di Riri Williams in Ironheart.

Su Twitter compare la prima immagine dell’armatura di Riri Williams in Ironheart, la serie del MCU dedicata all’erede di Iron Man

Riri Williams, nel Marvel Universe fumettistico, era una giovane studentessa del M.I.T indentificata da Tonry Stark come l’unica mente brillante al mondo che avrebbe potuto prendere il suo posto in caso di sua scomparsa, coso che avvenne dopo gli eventi di Civil War II, dando vita a una rivalità per divenire il nuovo Testa di Latta tra Riri, che assunse il nome di Ironheart, e Victor von Doom, alias Dottor Destino, che dopo gli eventi di Secret Wars di Jonathan Hickman era in cerca di redenzione.

All’interno del Marvel Cinematic Universe, Riri Williams sarà nuovamente Ironheart, ma la sua origin story sarà ovviamente adattata alla continuity del franchise. Sappiamo che farà la sua apparizione in Wakanda Forever, interpretata da Dominique Thorne, dove sarà una studentessa prodigio che arriva nella nazione africana come parte di un progetto di scambio culturale, occasione che la porterà a prendere parte alla guerra tra il Wakanda e Atlantide. Come abbiamo visto nel trailer del seguito di Black Panther, in questa occasione Riri costruirà la sua prima armatura, seguendo spiritualmente l’esempio di Toni Stark.

L’immagine mostrata da Just Jarred fa riferimento all’armatura di Riri Williams in Ironheart, serie a lei dedicata e facente parte della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, i cui eventi sono seguenti alle vicende di Wakanda Forever. Non è quindi chiaro se l’immagine mostrata si riferisca all’armatura Mark I realizzata durante la sua permanenza nel paese africano o se si tratti di un modello successivo, una Mark II. Considerato che nei prossimi mesi avremo notizie più certe sul futuro di Riri Williams, che ipotizziamo sarà coinvolta anche nella serie Armor Wars al fianco di War Machine.

Allo stato attuale, si può comunque vedere nell’entrata in scena di Riri Williams l’arrivo del vero erede di Tony Stark. Se nelle precedenti fasi del Marvel Cinematic Universe si era apprezzato un ruolo mentoriale del Vendicatore Dorato nei confronti di Spider-Man, a partire da Captain America: Civil War e culminato in Spider-Man: Homecoming, la dipartita di Stark e l’evoluzione di Peter Parker verso un cammino più personale, specialmente dopo Spider-Man: No Way Home, lascia presupporre che Riri sia la figura adatta a prendere il posto di Stark come eroe in armatura hi tech del Marvel Cinematic Universe.

Pur avendo una origin story diversa da quella del Marvel Universe fumettistico, Riri Williams si presa perfettamente ad assumere il ruolo di nuova Testa di Latta del franchise, supportata dal fatto di avere una mente geniale che opera in modo simile a quella di Stark, potendo imporsi come la nuova inventrice del franchise, considerato che Shuri (Letitia Wright) sembra esser comunque legata principalmente al Wakanda e poco propensa a operare nel mondo.

A complicare questo passaggio, potrebbe esserci il fatto che Shuri e Tony non si sono mai incontrati. Nel caso di altri passaggi del testimone, come tra Clint Barton e Kate Bishop o Natasha Romanoff e Yelena Belova, abbiamo avuto modo di assistere ad avventure condivise che hanno creato una legacy evidente tra i personaggi. A meno che non venga svelato un momento nel passato in cui Riri e Iron Man si sono incontrati, che potrebbe esser un flashback in cui Iron Man salva la ragazza e il padre come avvenuto nei comics Marvel, sembra difficile poter immaginare un momento simile. Sempre che i Marvel Studios non decidano di utilizzare l’idea della I.A. di Tony Stark vista nei fumetti di Ironheart, anche se la realizzazione di un simile cameo di Robert Downey Jr. potrebbe scontrarsi con impedimenti più veniali.

