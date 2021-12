Svelato il backstage della costruzione dell’animatronic del Gigante di Pietra di Jumanji The Adventure

Due mesi fa la “prima pietra” della realizzazione della nuova attrazione di Gardaland, dedicata a Jumanji, il franchise cinematografico di Sony Pictures inaugurato nel 1995 da Robin Williams ed ereditato da Dwayne Johnson con due sequel/revival usciti rispettivamente nel 2017 e nel 2019, era stata posata.

Jumanji The Adventure, perfetto per gli amanti dell’avventura di ogni età, sorgerà nel cuore del Parco e sarà aperto a partire dalla stagione 2022. I lavori proseguono senza pausa e ora è il turno di posizionare il Gigante di Pietra, un enorme animatronic di ben 6,45 metri di altezza e 6 di larghezza, che sorprenderà i visitatori lungo il percorso.

Jumanji The Adventure: il Gigante di Pietra

Una volta entrati in Jumanji The Adventure i visitatori affronteranno la giungla di Jumanji a bordo di un veicolo a forma di jeep e si faranno strada tra pericolosi animali, ostacoli di ogni tipo e un potente gigante di pietra, che cercherà in ogni modo di fermarli. Sarà una vera e propria gara contro il tempo, e l’obiettivo è quello di riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa e salvare il mondo di Jumanji.

Tra tutte le attrazioni (ci saranno cinque animatronics in totale) quella più sorprendete è di certo il Gigante di Pietra che cercherà in ogni modo di fermare i visitatori: all’inizio la sua grande testa da cui spunta un mostruoso ghigno e lo sguardo infuocato, emergerà da una grotta illuminata dai fulmini, mentre più avanti nel percorso sarà la sua gigantesca mano a tentare di bloccare il passaggio degli avventurieri.

Quanto sarà grande il Gigante di Pietra? La testa misura 6,45 metri di altezza, quindi quasi quattro volte un essere umano, e 6 metri circa di larghezza mentre la mano raggiunge i 4 metri di altezza con un palmo ampio 3 metri.

La realizzazione del Gigante di Pietra è stata lunga e complessa, all’inizio affidata al team creativo di Gardaland, parte di Merlin Magic Making, mentre la costruzione è avvenuta in Turchia nella sede dell’azienda Futuraform che realizza lavori scenografici e animatronics per parchi divertimento, cinema e catene alberghiere in tutto il mondo e ci sono voluti due mesi.

Qui sotto potete guardare il video della realizzazione dell’animatronics:

Non solo il Gigante di Pietra è in lavorazione perché si stanno ultimando i lavori anche sugli altri animatronics tra cui un enorme ragno e un sorprendente ippopotamo. Attualmente le due parti del Gigante di Pietra sono a bordo di un cargo che solca il Mediterraneo alla volta dell’Italia.

