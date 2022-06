Il portale americano Deadline ha svelato in esclusiva il corposo cast della quinta stagione di Fargo, una delle serie di punta dell’emittente FX, creata e prodotta da Noah Hawley.

Fargo, svelato il cast della quinta stagione

I protagonisti saranno Juno Temple (Ted Lasso), Jon Hamm (Mad Men) e Jennifer Jason Leigh (Atypical), che vestiranno rispettivamente i panni di Dot, Roy e Lorraine. Al momento si conosce poco della trama se non che sarà ambientata nel 2019 e porrà due importanti quesiti: cosa sia davvero un rapimento e cosa accadrebbe se tua moglie non fosse davvero tua.

Jon Hamm, lo ricordiamo, è tornato di recente alla ribalta grazie al ruolo in Top Gun: Maverick, sequel del film cult degli anni ’80 con Tom Cruise, che sta ottenendo ottimi risultati al box-office.

Un cast di tutto rispetto che segue la parata di stelle delle precedenti stagioni in cui abbiamo visto Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst, Martin Freeman, Ewan McGregor e Chris Rock, tra i tanti.

Nella quarta stagione, ambientata nel 1950, nel Missouri, all’interno del fragile ecosistema criminale della città di Kansas City, ha partecipato anche Salvatore Esposito di Gomorra, interpretando il boss Donatello Fadda. Lo show ha raccontato la rivalità tra due famiglie mafiose: una italiana e una afroamericana (comandata da Chris Rock).

Nel tentativo di sotterrare l’ascia di guerra e provare costruire un clima di “pace” ed “equilibrio”, i due Clan decidono di crescere gli uni un figlio degli altri come se fossero il loro. Quando però il boss mafioso locale che governava la città muore sul tavolo di una sala operatoria in seguito ad un’operazione chirurgica finita male, gli equilibri si spezzeranno per davvero dando vita a scenari incredibili.

Vi ricordiamo che la serie antologica di Fargo è ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen, uscito nelle sale nel 1996. Lo show propone le ambientazioni e gli elementi di natura criminosa presenti nel film e mette in scena, stagione dopo stagione, una storia diversa.