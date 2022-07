Apple TV+ e Legendary Television avevano già confermato la serie TV, ancora senza titolo ufficiale, sul MonsterVerse di Godzilla qualche tempo fa, rivelando inoltre la presenza dei Titani nel progetto, ma ora sono emerse delle novità riguardanti il cast principale. Parliamo di 4 interpreti noti al grande pubblico e un attore esordiente nel panorama dello spettacolo. Secondo The Hollywood Reporter, i volti della nuova produzione televisiva, la prima legata al MonsterVerse di Legendary, includono Anna Sawai, Kiersey Clemons, Joe Tippett, Elisa Lasowski e Ren Watabe, al suo debutto sullo schermo.

Godzilla in un'immagine dal film Godzilla del 2014

Il cast della serie su Godzilla per Apple TV

Ambientato dopo la battaglia tra Godzilla e i Titani, quella che ha distrutto San Francisco nel film Godzilla del 2014, la serie seguirà una famiglia in viaggio per scoprire il proprio legame nascosto con Monarch, l’organizzazione governativa responsabile della ricerca sui Titani.

La serie è co-creata da Chris Black (Star Trek: Enterprise) e Matt Fraction (Occhio di Falco), presente nel progetto anche in veste di showrunner. Matt Shakman (WandaVision) dirigerà i primi due episodi della serie di Apple TV sul MonsterVerse di Godzilla. Tra i produttori esecutivi, oltre a Black, Fraction e Shakman, ci sono Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures, e Hiro Matsuoka e Takemasa Arita di Toho Co. Ltd., che possiede i diritti di Godzilla e gli altri Titani e li ha concessi in licenza a Legendary.

Attori e personaggi

Anna Sawai (Pachinko) interpreterà Cate, un’insegnante sopravvissuta all’attacco di San Francisco. Quest’ultima, ora soprannominata G-Day, si reca in Giappone per risolvere alcune questioni familiari, scoprendo un segreto che sconvolgerà la sua vita. Ren Watabe vestirà i panni di Kentaro, “un giovane intelligente, creativo e curioso che vuole saperne di più su suo padre“. Kiersey Clemons (Zack Snyder’s Justice League) sarà invece May, un’americana descritta come dotata di un “aspetto malandrino“. Joe Tippett (Mare of Easttown) interpreterà Tim, un impiegato che vuole vivere all’insegna dell’avventura. Infine, Elisa Laswoski (Versailles) sarà il volto di Duvall, una abile agente che ha molta fiducia in sé stessa e nelle sue capacità.

Ricordiamo che Adam Wingard dirigerà un quinto film legato al MonsterVerse e incentrato sul figlio di King Kong. La pellicola vedrà protagonista Dan Stevens (Downton Abbey) e arriverà nelle sale statunitensi il 15 marzo 2024. Per restare in tema MonsterVerse, su Amazon è possibile acquistare il Blu-ray in versione 4K di Godzilla vs Kong.