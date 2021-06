Svelato il cast di Star Trek: Prodigy

L’equipaggio di Star Trek: Prodigy è finalmente stato svelato. Paramount+ ha presentato il cast di doppiatori, che andranno ad interpretare i sei giovani membri dell’equipaggio di una nave stellare aliena nella prossima serie animata per bambini ambientata nell’universo di Star Trek. A loro, si unirà anche la star di Star Trek: Voyager, Kate Mulgrew, che interpreterà ancora il capitano Kathryn Janeway, questa volta sotto forma di ologramma facente parte del programma di addestramento di emergenza. I protagonisti di Star Trek: Prodigy si ritroveranno, loro malgrado, a bordo di una nave della Flotta Stellare abbandonata nel Quadrante Delta, dove vivranno emozionanti avventure in questa remota porzione di galassia.

Photo: Paramount+

Il cast è composto da Rylee Alazraqui (Doug Unplugs, Home Economics) che interpreterà Rok-Tahk, una Brikar di otto anni insolitamente brillante. Rok è un po’ timida, ma non quando si tratta del suo amore per gli animali di tutte le specie, mentre Brett Gray (On My Block, When They See Us) darà voce a Dal, diciassettenne di una specie sconosciuta, anticonformista, che anche nei momenti più difficili cerca di rimanere saldo e di non perdere la speranza. Angus Imrie (The Crown, Emma) sarà Zero, un Medusan, ovvero una forma di vita incorporea e senza genere, formata interamente di energia. Dal momento che gli altri impazzirebbero alla vista del suo vero aspetto, Zero indossa costantemente una tuta di contenimento, per non arrecare danni ai suoi compagni.

Jason Mantzoukas (Infinite, Big Mouth) darà voce a Jankom Pog, un Tellarita di 16 anni che, come tutti i membri della sua razza, apprezza particolarmente le discussioni, finendo quindi spesso a fare la parte “dell’ avvocato del Diavolo”, quando i suoi compagni si trovano in disaccordo. Ella Purnell (Army of the Dead, Sweetbitter) sarà la voce di Gwyn, una diciassettenne Vau N’Akat cresciuta con il padre su un tetro pianeta minerario, e che da sempre ha coltivato il sogno di poter esplorare le stelle.

Infine, Dee Bradley Baker (SpongeBob SquarePants, Dora the Explorer) interpreterà Murf, la cui età e specie sono sconosciute, presentandosi come un simpatico blob indistruttibile, ma di animo buono e insaziabile (e alquanto inopportuno) appetito per i pezzi di ricambio della nave.

La serie Star Trek: Prodigy è prodotta da Nickelodeon Animation Studio e CBS Studios, e debutterà su Paramount+ entro la fine dell’anno.