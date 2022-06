Warner Bros. Japan ha svelato nel corso delle ultime ore che la Stagione 2 di Record of Ragnarok, conosciuta sotto il nome ufficiale di Record of Ragnarok II ed ispirata al manga omonimo di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui, esordirà attraverso Netflix nel corso del 2023.

Lo staff dell’anime in carico alla produzione ha svelato che maggiori informazioni arriveranno al Anime Expo di luglio 2022.

Nel frattempo, ecco di seguito la nuova immagine promozionale:

La serie anime targata Netflix (leggete qui la nostra recensione) è realizzata dallo studio Graphinica e la sua prima stagione è composta da un totale di 12 episodi della durata di circa 24 minuti l’uno. Masao Ookubo ha diretto la serie insieme a Kazuyuki Fudeyasu che ha scritto la sceneggiatura e Masaki Saito che ha disegnato i personaggi. Yasuharu Takanashi ha composto la musica. La prima stagione è composta da 12 episodi che hanno coperto sino al capitolo 19 raccolto nel 5° Volume del fumetto.

Per quanto riguardo il cast, Miyuki Sawashiro è Brunilde, Tomoyo Kurosawa ha il ruolo di Göll, Tomokazu Seki come Lü Bu, Soma Saito dà la voce ad Adam, Kazuhiro Yamaji come Kojiro Sasaki, Hikaru Midorikawa è Thor, Wataru Takagi è Zeus, Takahiro Sakurai ha il ruolo di Poseidone, Junichi Suwabe è Hermes, Rie Tanaka è Afrodite, Hinata Tadakoro come Ares, Tatsuhisa Suzuki dà la voce a Shiva, Mostra Hayami è Odino, Yoshitsugu Matsuoka è Loki e Yukihiro Nozuyama dà la voce a Heimdall.

Record of Ragnarok: di cosa tratta l’opera?

Ecco una descrizione dell’opera diffusa dal 1° numero del manga edito in Italia da Star Comics (su Amazon acquistate il primo volume):

Gli dei sono in collera. Sono stanchi degli esseri umani, della loro miseria, avidità, miopia e superbia, e decidono di annientarli una volta per tutte per riportare pace, armonia e bellezza sulla Terra. Ma la valchiria Brunhilde titilla il loro orgoglio: forse che gli dei, sotto sotto, hanno troppa paura degli uomini per conceder loro un’ultima possibilità? Ovviamente gli dei non temono nulla e nessuno, e indicono così il RAGNAROK, lo scontro finale fra dei e uomini! 13 rappresentanti del genere umano, scelti fra tutte le epoche e coadiuvati dal potere delle valchirie, si confronteranno in scontri all’ultimo sangue con 13 agguerrite divinità: se riusciranno a vincere il maggior numero di duelli, l’umanità sarà salva. Ha inizio il più cruento, visionario, imprevedibile, esaltante battle-manga degli ultimi anni!

Record of Ragnarok: il manga

Il manga originale di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui è stato lanciato sul magazine di Comic Zenon nel novembre 2017. Umemura si occupa della storia, Ajichika dei disegni e Fukui della composizione della serie. Il 14° numero è stato pubblicato in Giappone e negozi online il 19 marzo. In Italia, come già anticipato il manga è edito da Star Comics.

Record of Ragnarok vanta anche uno spin-off pubblicato ad ottobre 2019 sempre su Comics Zenon dal titolo The Ryo Fu Ho Sen Hishoden (La Leggenda di Lu Bu Fengxiang Il Generale Volante).

Cortesia di Star Comics, ecco una breve sinossi dell’attuale numero italiano, il 10°: