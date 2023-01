Il numero di febbraio 2023 di Ultra Jump (Shueisha) ha svelato il personaggio e nuovi dettagli della storia di The JOJOLands, la parte 9 de Le Le Bizzarre Avventure di JoJo realizzata da Hirohiko Araki.

Non conosciamo al momento il nome del personaggio principale, molto probabilmente, da ultime dichiarazioni provenienti dall’autore, sarà un discendente di Joseph Joestar a seguito dell’apparizione di quest’ultimo negli ultimi due capitoli della parte 8, JoJolion. Oggi, in più, apprendiamo che la storia ruota attorno ad un ragazzo divenuto molto ricco in un’isola subtropicale.

Realizzato dal maestro Araki, ecco come appare il personaggio dall’estratto del magazine di Shueisha:

A destra il protagonista di The JOJOLands, la parte 9 del manga

La narrazione si pone in continuità con la settima e l’ottava parte, Steel Ball Run e la già citata JoJolion e avrà inizio ufficialmente il 17 febbraio 2023 attraverso le pagine di Ultra Jump.

Consigliamo Le Bizzarre Avventure di JoJo dal suo vero inizio qui su Amazon per provare a scoprire il leggendario shonen che ha ispirato le attuali generazioni.

La parte 8 del celebre franchise di Araki-sensei ha avuto inizio a maggio 2011 attraverso le tavole mensili di Ultra Jump (Shueisha) e si compone attualmente di 27 volumetti in Giappone. In Italia è interamente disponibile per Star Comics. La serie totale de Le Bizzarre Avventure di JoJo comprendente anche le precedenti parti, invece, ha avuto inizio nel 1987 e si compone di 131 raccolte.

La parte 8 è ambientata nuovamente a Morio-cho, ma nella dimensione Steel Ball Run.

In seguito a un violentissimo cataclisma, la città è stata completamente stravolta e l’area ha subito un mutamento morfologico impressionante. Sulla costa una ragazza trova per caso un giovane completamente nudo, che indossa solo un cappello da marinaio. Semisepolto sotto un cumulo di terra, dello sventurato si scorge quasi solo una voglia a forma di stella e sembra proprio che si tratti di Yoshikage Kira.

Le Bizzarre Avventure di Jojo, il manga e l’anime

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie manga avviata nel 1987 da Hiroiko Araki e composta, al momento, da macro saghe otto parti le quali raccontano, in maniera irriverente e con uno stile originale ed emblematico, le vicende di diverse generazioni della famiglia Joestar nella loro costante lotta contro individui senza scrupoli e misteriose forze sovrannaturali. In Italia il manga viene costantemente pubblicato da Star Comics e nell’ottobre del 2019 è stata realizzata una nuova edizione con copertina rigida.

La serie manga è stata serializzata attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump dal 1986 al 2004 raccogliendo le prime 6 parti da Phantom Blood a Stone Ocean. Dal 2005 con Steel Ball Run (parte 7) la serie si è spostata mensilmente su Ultra Jump. La parte 9 del manga avrà inizio il 17 febbraio 2023.

Tutte le stagioni dell’anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo sono disponibili gratuitamente sia su Crunchyroll che su VVVVID in lingua originale e sottotitolate in italiano. La serie anime è tornata su Netflix con la trasposizione conclusiva della sesta parte, ovvero Stone Ocean.