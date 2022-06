Il prossimo film della celebre saga di acchiappafantasmi si prepara a entrare nelle fasi di produzione. In occasione del Ghostbusters Day è stato infatti svelato il titolo provvisorio del sequel di Ghostbusters: Legacy, film diretto da Jason Reitman, figlio del compianto Ivan.

Ghostbusters: Legacy, svelato il titolo provvisorio del sequel

Il nome in codice del nuovo film è Firehouse, chiaro riferimento alla caserma dei pompieri di New York diventata base operativa dei Ghostbuster nei film del franchise. Questo il messaggio pubblicato su Twitter:

“L’ultima volta che abbiamo visto l’ECTO-1 stava guidando verso Manhattan, la casa dei Ghostbusters. Ed è da qui che comincia la nostra storia”. Un ritorno alle origini, dunque, che farà senza dubbio felici i fan della saga.

Il sequel sarà diretto ancora una volta da Jason Reitman, che nel film del 2021 ha onorato alla grande i lavori del padre, inserendo anche un grande tributo a Harold Ramis, interprete del mitico Egon Spengler. Intervistato ai microfoni di Hollywood Reporter, il regista ha spiegato che la storia riprenderà dal finale di Legacy, sarà molto emozionante e potrebbe vedere il ritorno di villain del passato.

Al momento non ci sono dettagli sul cast e sulla possibile finestra di lancio, ma è molto probabile che torneranno a bordo i ragazzini visti in Ghostbusters: Legacy. Il nuovo film della saga era stato reso ufficiale alcuni mesi fa in occasione del CinemaCon.

Ma l’universo dei Ghostbusters non termina qui. Netflix e Sony sono infatti al lavoro su una serie animata nuova di zecca, la terza in assoluto dopo The Real Ghostbusters, andato in onda dal 1986 al 1991 con ben 140 episodi, ed Extreme Ghostbusters, andato in onda nel 1997 con 40 puntate.

L’impatto culturale di Ghostbusters è ancora oggi una delle punte di diamante della pop culture, tanto da essere inserito all’interno della National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel 2015. Dall’uscita del primo film, cui seguirono un sequel non pienamente riuscito e una serie animata, i quattro acchiappafantasmi sono divenuti un simbolo di questo decennio cinematografico.