Una scena eliminata dal montaggio finale di Guardiani della Galassia Vol.2 ha svelato il legame tra Star-Lord e Mantis all’interno del Marvel Cinematic Universe, confermando le ipotesi di alcuni fan. Il personaggio interpretato da Pom Klementieff è in realtà la sorella di Star-Lord, essendo anche lei figlia di Ego il pianeta vivente, villain interpretato da Kurt Russell nel secondo capitolo del franchise. La suddetta scena è stata pubblicata in un recente episodio di Marvel Studios: Legends, disponibile su Disney+.

Nel video è possibile vedere Drax chiedere a Mantis il perchè non voglia riferire a Star-Lord del loro legame parentale. Mantis è ovviamente riluttante in quanto ritiene che Ego sia la fonte della sua più grande vergogna e preferisce tenere nascosto il tutto. In Guardiani della Galassia Vol.2 Ego rivela di aver trovato Mantis allo stato primordiale di larva, orfana sul suo pianeta natale, e di averla cresciuta come fosse sua figlia. Molti fan avevano in realtà già sospettato di come Ego fosse in realtà il suo padre biologico dato il modus operandi di generare figli in tutto l’universo per cercare l’immortalità. Rimane da capire se il legame di parentela tra Star-Lord e Mantis verrà reso canonico in futuro.

Marvel Legends’ Mantis episode has confirmed that Mantis is Peter Quill/Starlord’s sister in the MCU pic.twitter.com/VRgIWjfCr4 — Marvel Focus (@TheMarvelFocus) November 23, 2022

I due saranno tra i protagonisti dello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia, in uscita domani su Disney+. Il caotico team di eroi si troverà impegnato in una missione speciale: rendere il Natale indimenticabile per Peter Quill. Per farlo, il gruppo si dirigerà sulla Terra alla ricerca del regalo perfetto. Lo speciale, scritto e diretto da James Gunn, vede anche il debutto di una guest star d’eccezione, ovvero Kevin Bacon nei panni di sè stesso. Kevin è stato più volte menzionato da Peter Quill nei precedenti film, definendo Footloose il miglior film di sempre. Nel cast torneranno Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn.