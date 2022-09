Swatch è da anni una vera e propria icona legata al mondo dell’orologeria mondiale. Infatti, negli anni, il brand è riuscito a imporsi sul mercato grazie a un design estremamente riconoscibile che ad oggi vanta una quantità impressionante di produzioni presenti sul mercato. Dopo il recente successo reso possibile grazie al modello OmegaXSwatch, l’azienda ha recentemente annunciato una nuova linea che siamo certi possa fare la felicità di moltissimi appassionati. Scopriamo insieme tutti i dettagli degli Swatch X Dragon Ball!

Swatch X Dragon Ball

Foto: ©Swatch X Dragon Ball

Foto: ©Swatch X Dragon Ball

Swatch X Dragon Ball è la linea di orologi al quarzo pensata per gli appassionati del franchise ma anche per tutti gli amati della cultura pop. L’azienda ha proposto sul mercato diversi modelli, ognuno dedicato a un diverso personaggio del manga di Akira Toriyama. Nello specifico i protagonisti di queste nuove produzioni sono Goku, Vegeta, il maestro Muten, Majin Buu, Cell, Frieza e infine Gohan (per un totale di sette modelli diversi).

Le caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, gli orologi in questione sono tutti con movimento al quarzo (tecnologia tipica delle produzioni Swatch) e vantano una impermeabilizzazione fino a 3 bar. Per quanto riguarda invece i materiali utilizzati, abbiamo la plastica con cui è composta la cassa, il silicone utilizzato per il cinturino e infine l’alluminio per la costruzione della fibbia.

Per quanto riguarda invece le dimensioni, esse differiscono da modello a modello. Ad esempio l’orologio dedicato al personaggio di Goku ha una cassa da 47mm mentre quella dell’orologio dedicato a Vegeta ha una cassa piccola, da 41mm. Il nostro consiglio è quindi quello di, nel caso siate interessati all’acquisto, verificare i dettagli di queste informazioni sul sito ufficiale Swatch.

Foto: ©Swatch X Dragon Ball

Il prezzo di vendita

Il prezzo di vendita consiglia degli orologi Swatch X Dragon Ball è di 100,00 euro cadauno.

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.