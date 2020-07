Sweet Existence: A Strange Planet Card Game arriva il gioco di Strange Planet

Hasbro produrrà Sweet Existence: A Strange Planet Card Game, un gioco di carte ispirato al popolare webcomic Strange Planet, del fumettista Nathan W. Pyle.

Ideato da Pyle nel 2019 il webcomic (qui trovate il link alla sua pagina Instagram) segue le vicende di alcuni personaggi extraterrestri, abitanti di un altro pianeta, alle prese con azioni quotidiane. Il punto di forza delle strisce di Pyle risiede nel contesto in cui gli alieni vengono ritratti: per quanto banali e consuete possano essere le loro azioni, queste vengono descritte in modo inusuale e per l’appunto alieno.

Sweet Existence: A Strange Planet Card Game immergerà i giocatori nelle atmosfere assurde tipiche del webcomic, permeato dalle surreali conversazioni aliene sulla complessità della vita e della convenzioni sociali; le carte di Sweet Existence: A Strange Planet Card Game saranno infatti caratterizzate dalle illustrazioni umoristiche del webcomic.

Questa prospettiva unica, firma distintiva dell’opera di Pyle, sarà quindi un aspetto fondamentale del gioco e aiuterà i giocatori a raccogliere i biscotti necessari a vincere una partita di questo gioco.

Il gioco, per 4-8 giocatori dai 13 anni in su con partite con una durata variabile tra i 15 e i 40 minuti, sarà un party game di tipo strategico in cui i giocatori saranno chiamati a formare connessioni e analizzare eventi necessari ad accumulare quanti più Dischetti Dolci possibile (i biscotti), evitando però, durante le varie discussioni sulla vita e sull’esistenza, la temuta carta della Morte (Perish Card).

Di seguito la traduzione della descrizione ufficiale di Hasbro:

Milioni di terrestri hanno abbracciato il genio e la creatività del webcomic e dei libri di Strange Planet di Nathan W. Pyle. Ora potrete ridere e meravigliarvi sulle assurde complessità della vita con Sweet Existence, un party game strategico con carte, ispirato da questi esseri immediatamente riconoscibili e la loro visione del mondo unica.

Nel gioco i giocatori formeranno connessioni, sperimenteranno eventi importanti e svilupperanno strategie per aggiungere più Dischetti Dolci alla loro riserva, il tutto evitando la temuta carta della Morte. Ogni carta presenterà un’illustrazione unica del fumetto, in cui l’ironia e la curiosità unica degli esseri alieni sarà protagonista. [Sweet Existence] È un meraviglioso party game per famiglie pensato per gli appassionati di Strange Planet.

Sweet Existence: A Strange Planet Card Game sarà disponibile, in inglese, a partire dal 1 settembre 2020 e avrà un prezzo di 20 dollari.