Sweet Paprika di Mirka Andolfo (nuovamente candidata al Premio Micheluzzi per il Miglior Disegno dopo la vittoria del 2020) è pronto a sbarcare al Napoli Comicon 2022 e non solo. Il terzo volume della serie infatti uscirà il prossimo 20 aprile proprio alla vigilia della kermesse napoletana e sarà accompagnato da una serie di simpatiche iniziative.

Sweet Paprika sbarca in Giappone e al Napoli Comicon 2022

Sweet Paprika è un conclamato successo internazionale pubblicato già in 16 paesi, tra cui Stati Uniti (Image Comics), Francia (Glénat), e Spagna e Sud America (Moztros), in cui ha riscosso un enorme plauso di critica e pubblico, che hanno fatto superare a Mirka Andolfo le 850 mila copie vendute dei suoi libri, confermandone lo status di autrice italiana di fumetti più apprezzata all’estero. Un apprezzamento ulteriormente avvalorato da un evento editoriale più unico che raro per un autore occidentale: Sweet Paprika sarà infatti pubblicato nel paese del Sol Levante da una major giapponese.

Sweet Paprika 3 inizia con una dolce notte di passione che si trasforma in un’alba amara, fatta di nuove ferite e incomprensioni per la diabolica Miss Paprika. Chissà che un viaggio di lavoro a Napoli, lontano dallo strampalato Dill, non diventi qualcosa di più… soprattutto grazie alla compagnia del fascinoso Za’atar! Ma non sarà semplice: tra la gelosia (?) di Burnet e i chiarimenti con il padre, la C.C.O. della Infernum Press dovrà chiarire le cose una volta per tutte: con il passato, con i suoi sentimenti e… con sé stessa!

Mirka Andolfo ha dichiarato:

Mano a mano che seguivo le (dis)avventure di Paprika, mi sono resa conto che per trovare realmente ciò di cui aveva bisogno doveva prendere un aereo, e non ho potuto fare altro che seguirla in questo viaggio. Ho scelto quindi di accompagnarla per le strade e il lungomare di Napoli a riscoprire le sue origini, che sono anche le mie. Credo che Paprika abbia capito una cosa molto importante per ciascuno di noi, che per andare avanti e trovare ciò che cerchiamo dobbiamo sempre portare nel cuore e capire il nostro passato. Sono sconvolta dall’idea che il viaggio di Paprika continuerà anche in Giappone, un evento che si aggiunge alla già grande emozione che ho provato nel lavorare sul terzo volume di Sweet Paprika. Un viaggio durato poco più di un anno, che è cominciato con una serie di disegni sui miei social e diventato realtà proprio grazie alle reazioni e la passione dei lettori e al lavoro di tutto il team di Arancia Studio e di Astra/Star Comics, che da subito ha fortemente creduto in Paprika!

Claudia Bovini, Direttrice di Star Comics, ha aggiunto:

Si conclude – almeno per ora? – l’avventuroso viaggio di Paprika che ci ha emozionati e deliziati per tre splendidi volumi. In Sweet Paprika, Mirka Andolfo non ha creato “solo” un bellissimo fumetto, ma un’opera divertente e sensibile, che ha saputo conquistare i lettori di tutto il mondo, strizzando l’occhio ai generi più diversi. C’è anche un pizzico dei nostri amati manga – che hanno accompagnato la Mirka lettrice fino a diventare un’autrice – in Paprika, e non potremmo essere più felici di essere gli editori italiani di questa saga e di aver accompagnato Paprika fino in Giappone.

Star Comics celebrerà l’uscita di Sweet Paprika 3 con una attività speciale al Napoli Comicon 2022 che vedrà protagonista Gino Sorbillo, la storica pizzeria napoletana dove la stessa Miss Paprika andrà per gustarsi una meritata pausa pizza, assolutamente non Hawaiana, tra una passeggiata in Piazza del Plebiscito, una visita al Bosco di Capodimonte e un giro tra i Presepi di San Gregorio Armeno. Presso lo stand di Sorbillo in area PizzaCon, i lettori della serie potranno infatti gustare una pizza alla paprika pensata e creata da Gino Sorbillo in persona!

Sweet Paprika 3 sarà disponibile in versione regular (potete già preordinarlo su Amazon) e variant fumetterie con una copertina realizzata dall’acclamato illustratore Derrick Chew. La versione Hot (consigliata a un pubblico 18+) sarà racchiusa da una speciale “fascetta coprente”, e in cui le scene saranno raccontate con inquadrature più dirette ed esplicite. La versione Hot beneficerà inoltre di una limitatissima Edizione “DeLust” per le fumetterie di grande formato e con lussuosi impreziosimenti tipografici e cartotecnici: ogni copia del volume sarà numerata e firmata e conterrà un’esclusiva litografia.