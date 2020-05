Sweet Tooth di Jeff Lemire diventa una serie Netflix

Netflix ha ufficialmente annunciato l’adattamento di Sweet Tooth, serie creata dal prolifico autore canadese Jeff Lemire per DC ed uscita fra il 2009 e il 2013 per 40 numeri sotto l’etichetta Vertigo.

Sweet Tooth sarà composta da 8 episodi da 60 minuti ciascuno e sarà prodotta dalla Team Downey di Robert Downey Jr. visto recentemente al cinema nel deludente Dolittle, primo ruolo per l’ex-Iron Man che si era congedato dal Marvel Cinematic Universe con Avengers – End Game.

La serie ha come protagonista il giovane Gus – metà ragazzo, metà cervo – che lascia la sua dimora nella foresta per scoprire un mondo devastato da un evento catastrofico. Abbandonato a sé stesso dopo la morte del padre, Gus incontra un corpulento vagabondo di nome Jepperd, che promette di aiutarlo. Per i due inizia così un viaggio in una devastata America post-apocalittica, alla ricerca di un rifugio per gli ibridi.

Gli showrunner di Sweet Tooth saranno invece Jim Mickle (Hap and Leonard, All’ombra della luna, Cold In July) e Beth Schwartz (Arrow, DC’s Legends of Tomorrow). Nel cast figurano Christian Convery (Beautiful Boy, Tiger Rising, Non si scherza col fuoco), Nonso Anozie (The Laundromat, Zoo, Trono di Spade), Adeel Akhtar (I miserabili – la serie, Vittoria & Abdul, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare), Will Forte (The Last Man on Earth, Saturday Night Live) e con James Brolin (Life in Pieces, Amityville Horror, Westworld) come voce narrante nei Paesi di lingua anglofona.

Sweet Tooth è stata pubblicata in Italia da RW Lion in 6 volumi.

Non è la prima volta che il Team Downey prova a portare sul piccolo schermo Sweet Tooth. Nel 2018 la serie sarebbe dovuta entrare in produzione per Hulu ma il progetto naufragò venendo accantonato fino ad oggi con l’annuncio dell’arrivo su Netflix.