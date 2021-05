Sweet Tooth: Robert Downey Jr. e Susan Downey parlano della serie Netflix

Sweet Tooth è la nuova serie basata sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire, in arrivo il prossimo mese di giugno su Netflix. Lemire e i produttori esecutivi Robert Downey Jr. e Susan Downey (Team Downey) spiegano su un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Netflix come il fumetto ha viaggiato dalle pagine fino al piccolo schermo e cosa rende l’adattamento così speciale.

Sweet Tooth: cosa aspettarci dalla serie

Sweet Tooth sarà composto da 8 episodi della durata di 60 minuti e ripercorrerà il primo capitolo della serie di fumetti che narra delle vicende di Gus (Christian Convery) un bambino metà cervo e metà uomo, costretto a vivere con il padre nei boschi del Nebraska per non essere uccisi.

Dieci anni fa “The Great Crumble” ha devastato il mondo e ha portato alla misteriosa comparsa di ibridi, ovvero bambini nati in parte umani e in parte animali. Non sapendo se gli ibridi sono la causa o il risultato del virus, molti umani li temono e li cacciano. Dopo un decennio di vita al sicuro nella sua isolata casa nella foresta, Gus fa inaspettatamente amicizia con un solitario vagabondo di nome Jepperd (Nonso Anozie). Insieme partono per una straordinaria avventura attraverso ciò che resta dell’America alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato di casa. Ma la loro storia è piena di alleati e nemici inaspettati, e Gus impara presto che il lussureggiante e pericoloso mondo al di fuori della foresta è più complesso di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Ecco uno sguardo dietro le quinte su come è nato l’adattamento della serie e su come ha espanso l’universo oltre le pagine di Lemire:

Gli showrunner di Sweet Tooth sono Jim Mickle (Hap and Leonard, All’ombra della luna, Cold In July) e Beth Schwartz (Arrow, DC’s Legends of Tomorrow). Per quanto riguarda il cast abbiamo Christian Convery (Beautiful Boy, Tiger Rising, Non si scherza col fuoco), Nonso Anozie (The Laundromat, Zoo, Trono di Spade), Adeel Akhtar (I miserabili – la serie, Vittoria & Abdul, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare), Will Forte (The Last Man on Earth, Saturday Night Live) e James Brolin (Life in Pieces, Amityville Horror, Westworld) come voce narrante nei Paesi di lingua anglofona.

La serie a fumetti originale è stata recentemente ristampata da Panini DC Italia e potete acquistare il primo numero su Amazon! Sweet Tooth – The Return è in corso di pubblicazione negli Stati Uniti per l’etichetta Black Label: la serie sarà composta solo da 6 numeri e sarà scritta e disegnata dal creatore originale della serie Jeff Lemire con colori di Jose Villarubia.