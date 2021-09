La serie di light novel di Sword Art Online, scritta da Reki Kawahara, ottiene un nuovo adattamento manga. A dare la notizia il numero di novembre della rivista Monthly Comic Dengeki Daioh di Kadokawa.

Sword Art Online: in arrivo un nuovo manga incentrato sull’arco di Aincrad

Non si sa ancora il titolo di questo nuovo adattamento manga che sarà lanciato nel prossimo numero di Monthly Comic Dengeki Daioh il 27 ottobre. La rivista descrive però la storia come una “riorganizzazione” dell’arco narrativo di Aincrad dei romanzi di Sword Art Online. Inoltre il manga conterrà alcune scene non mostrate nell’anime, come l’incontro con Kopel. La premessa quindi è molto simile a Sword Art Online: Progressive. Disegnerà il nuovo manga Kimi.

A proposito di Sword Art Online: Progressive

Reki Kawahara ha iniziato la pubblicazione dei romanzi di Sword Art Online: Progressive nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara su Sword Art Online. La storia descrive il viaggio di Kirito attraverso il castello fluttuante di Aincrad dall’inizio, piano per piano.

L’edizione italiana della serie di light novel principale e dei manga è curata dalla casa editrice J-POP e potete recuperali su questa pagina di Amazon:

Reki Kawahara torna alle origini della sua saga più celebre, reimmaginandone il primo arco narrativo, Aincrad, in questo reboot. Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo…o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine. Con l’aiuto di Kirito, un giocatore navigato che la invita nel suo gruppo di utenti esperti, Asuna lotterà per diventare una campionessa di SAO, per fare ritorno al più presto nel mondo reale.

Attualmente è in corso di produzione l’adattamento animato di Sword Art Online: Progressive intitolato Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night. Il film uscirà in Giappone il 30 ottobre.