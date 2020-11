Sword Coast Adventurer’s Guide: ecco la nuova errata

Importanti novità per il gioco di ruolo più famoso del mondo: Wizards of the Coast ha appena rilasciato un file errata per Sword Coast Adventurer’s Guide.

Rimandandovi alla nostra recensione per un maggior approfondimento, diamo una piccola descrizione del prodotto per i meno addentro al mondo di D&D.

Uscito nel 2015 Sword Coast Adventurer’s Guide è stato tra i manuali più apprezzati dalla community di gioco grazie alla grande quantità di materiale dedicato alla personalizzazione dei personaggi di gioco, ma anche perché approfondiva alcuni elementi del setting di gioco nella sua più recente incarnazione.

Ma come era facile aspettarsi, assieme alle nuove opzioni sono arrivate alcune lamentele: in molti giudicavano alcuni degli elementi proposti un po’ troppo forti e potenzialmente in grado di creare problemi durante il gioco.

Soprattutto un paio di incantesimi sembravano essere al centro di questa diatriba: Booming Blade e Green-Flame Blade.

E se la cosa poteva essere facilmente corretta nell’ambito delle partite casalinghe, poteva essere invece fonte di “problemi” all’interno del circuito di gioco organizzato sponsorizzato dall’azienda americana, dove le regole devono essere applicate esattamente come riportate nei manuali.

Oggi, dopo ben 5 anni dall’uscita del manuale, gli autori hanno finalmente deciso di ascoltare le richieste della community e mettere mano su questi due elementi. Sono inoltre state effettuate tutta una serie di piccole correzioni e/o aggiornamenti anche sul versante delle classi di gioco e dell’ambientazione.

Fatecelo dire: le modifiche introdotte, sebbene sottili, sono in grado di alterare significativamente il funzionamento degli incantesimi colpito: in alcuni casi (come i due sopra) viene cambiato il raggio d’azione, mentre in altri viene reso più chiaro il modo in cui funzionano (introducendo clausole come l’essere in grado di vedere il bersaglio).

Per una lista completa e più dettagliata delle modifiche introdotte vi ricordiamo che quest’ultima errata può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale a questo link.