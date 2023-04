Disney ha annunciato che l’attrice Sydney Agudong si unirà al cast del remake live-action di Lilo & Stitch nel ruolo di Nani.

Sydney Agudong in Lilo & Stitch nei panni di Nani

Secondo quanto riportato, Sydney Agudong vestirà i panni di Nani nella trasposizione live-action del classico d’animazione Lilo & Stitch. Nani è la sorella maggiore e tutore legale di Lilo, la protagonista del film, e la sua parte era stata precedentemente doppiata da Tia Carrere nella versione animata originale.

Sydney Agudong è nata e cresciuta sull’isola di Kauai, nelle Hawaii, ed è nota per i suoi ruoli in produzioni del calibro di NCIS, On My Block, Infamously in Love e West Michigan. La giovane attrice è anche conosciuta con il suo nome d’artista, Jayne Doe, dopo aver pubblicato la sua canzone originale di debutto, Welcome to Hollywood, nel 2022.

La scelta di un cast rappresentativo e di un regista esperto potrebbe far sì che il remake di Lilo & Stitch abbia successo, anche se in generale ci sono dubbi tra i fan della Disney sulle rivisitazioni live-action dei classici d’animazione. Nonostante ciò, il nuovo Lilo & Stitch con CGI potrebbe offrire uno spettacolo interessante e coinvolgente per i fan di tutte le età. Il film sarà scritto da Chris Kekaniokalani Bright e diretto da Dean Fleischer Camp, noto per il suo lavoro sul film d’animazione candidato all’Oscar Marcel the Shell With Shoes On. Nel cast ci sono anche Maia Kealoha, nel ruolo di Lilo, e Zach Galifianakis, che interpreterà un personaggio ancora sconosciuto.

Dove vedere il live-action di Lilo & Stitch

Il remake live-action di Lilo & Stitch, come Pinocchio ePeter Pan & Wendy, sarà con grande probabilità trasmesso in streaming sulla piattaforma streaming Disney Plus. Non ci resta che aspettare per vedere come verrà accolta questa nuova versione di un classico amatissimo dai fan di tutto il mondo, che nel frattempo potete recuperare in Home Video nella sua edizione Blu-ray disponibili su Amazon.