Symbaroum, Free League Publishing annuncia Alberetor – The Haunted Waste

È di due giorni fa l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing della prossima uscita di Alberetor – The Haunted Waste, una nuova avventure per l’apprezzato gioco di ruolo “carta e penna” dark fantasy Symbaroum.

È giunto il momento di esplorare le terre devastate e oscurate a sud dei Monti Titani. La gente della regione del Davokar è minacciata dalla guerra e dalla carestia, quando appare un aggressore più letale, all’ombra degli alti alberi del margine della foresta…

Alberetor – The Haunted Waste è la quinta avventura della campagna The Chronicle of the Throne of Thorns per il gioco di ruolo Symbaroum e vedrà la luce entro la fine dell’anno. Ogni avventura nella campagna può essere giocata da sola o collegata, a seconda della scelta dei giocatori, dato che fanno tutte parte della stessa epica saga. Alberetor – The Haunted Waste includerà anche un supporto per i giocatori per creare le proprie avventure nelle terre perdute del sud e in un’Ambria dilaniata dalla guerra.

Questo nuovo prodotto per Symbaroum avrà un costo di $ 39,99 ed è fin da ora disponibile per il preordine nello shop online di Free League Publishing, sia singolarmente che in un bundle scontato comprendente una raccolta di altre avventure per il gioco di ruolo di Symbaroum. Il preordine, inoltre, garantisce la possibilità di scaricare un file PDF in versione BETA di Alberetor – The Haunted Waste, non appena sarà pronto, cosa che dovrebbe avvenire verso la fine del secondo trimestre del 2021. Oltre al PDF, il preordine offre anche un esclusivo artbook digitale, che non sarà reso disponibile in nessun altro modo.

Per chi non dovesse conoscerlo, ricordiamo che Symbaroum è un acclamato gioco di ruolo dark fantasy in cui i giocatori vanno in esplorazione della vasta foresta di Davokar a caccia di tesori, saggezze perdute e fama. Ma qualunque cosa facciano, i personaggi dei giocatori non dovranno mai ignorare gli avvertimenti pronunciati dai guardiani della foresta: “cammina con cautela e non disturbare le rovine del passato, perché le profondità oscure di Davokar stanno per risvegliarsi”.

Ricordiamo, infine, che il gioco di ruolo Symbaroum è pubblicato in Italia, localizzato nella nostra lingua, dalla casa editrice SpaceOrange42.