Symbaroum per 5E, Free League Publishing annuncia il Kickstarter

È di oggi l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing dell’imminente lancio, il 13 aprile corrente anno alle ore 15:00, di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter per finanziare la realizzazione di Ruins of Symbaroum, l’adattamento per 5E (la quinta edizione di Dungeons & Dragons) del celebre gioco di ruolo dark fantasy Symbaroum.

L’acclamato mondo di gioco di Symbaroum ha attirato e affascinato gli appassionati di gioco di ruolo carta e penna, sin dal lancio nel 2016. Per anni, i giocatori hanno esplorato le vaste foreste di Davokar a caccia di tesori, saggezza perduta e gloria. Hanno visitato i clan barbari per commerciare o saccheggiare, hanno stabilito le loro basi di potere tra principi, corporazioni o tra i rifugiati ribelli nella capitale, e sono sopravvissuti a incontri con troll, bestie dalla mente oscura e signori della guerra non morti.

Ora, è giunto il momento per Symbaroum di entrare in una nuova era con l’adattamento per 5E di Free League Publishing, la casa editrice creatrice di pluripremiati giochi di ruolo come ALIEN RPG, Forbidden Lands, Tales From the Loop e l’imminente The One Ring RPG.

L’adattamento di Symbaroum per 5E includerà tre libri a colori con copertina rigida: la Player’s Guide, la Game Master’s Guide, e il Bestiary. Tutti questi manuali saranno ricchi di bellissime illustrazioni, raffiguranti l’ambientazione di Symbaroum in tutta la sua gloria. Informazioni più approfondite verranno rivelate al lancio della campagna Kickstarter. Al momento è già possibile raggiungere la pagina pre-campagna, la quale partirà, lo ricordiamo, il giorno 13 aprile alle ore 15:00.