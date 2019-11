T-800 da Terminator 2, la gigantesca replica 1/4 sulla moto

DarkSide Collectibles Studio vuole stuzzicare il vostro interesse presentando il suo nuovo gioiellino in scala 1/4. Stiamo parlando del T-800 in sella alla sua moto tratto da Terminator 2: Judgment Day

T-800, se non conoscete questa sigla forse non siete dei veri nerd ma se volete saperne di più ecco che arriva DarkSide Collectibles Studio a stuzzicare il vostro interesse presentando il suo nuovo gioiellino in scala 1/4. Stiamo parlando di un prodotto tratto da Terminator 2: Judgment Day (Terminator 2: Il giorno del Giudizio) che ritrae il T-800 in sella alla sua moto in una statua che raggiunge ben 50 cm di altezza.

“Voglio i tuoi abiti, stivali e motocicletta” Così facciamo conoscenza del T-800 protagonista di Terminator 2, intepretato nuovamente da Arnold Schwarzenegger. L’anno è il 1991 e l’incredibile mente di James Cameron ci presenta uno scenario apocalittico davvero inquietante per il destino dell’umanità. Il racconto prosegue proprio dopo la storia del film precedente: Terminator. La protagonista è nuovamente Sarah Connor interpretata da Linda Hamilton, che troviamo a inizio film imprigionata in un ospedale psichiatrico. Il figlio che ha avuto dall’uomo che l’ha protetta nel primo film è stato adottato ma presto faremo la sua conoscenza perchè è nelle sue mani il destino dell’umanità. Il film ha ricevuto numerosi consensi e premi tra cui 6 candidature agli Oscar di cui ne ha vinti ben 4. Al Box Office statunitense Terminator 2 – Il giorno del giudizio ha incassato ben 921 mila dollari, un vero record per quegli anni.

La statua vede come protagonista l’inquietante T-800 in sella alla sua moto dopo che ne ha preso possesso nella scena iniziale del film mentre esce dal bar. Questa statua ha avuto una produzione abbastanza travagliata infatti ha vissuto ben 2 anni di sviluppo che ha visto la collaborazione di Studio Canal, Oak Productions e Darkside Collectibles Studio. La somiglianza dell’attore Arnold Schwarzenegger è impressionante e questa riproduzione gli renderà davvero giustizia. La “Limited Signature Exclusive Edition” presenterà ben quattro volti intercambiabili del T-800 di cui alcuni con luci a led, un fucile a pompa, un paio di occhiali da sole, una base metallica nera (con funzioni di illuminazione) e verrà fornito del certificato di autenticità firmato dallo stesso Arnold Schwarzenegger, un autentico must have per ogni collezionista. La statua sarà realizzata in resina di alta qualità, completamente scolpita e dipinta a mano avrà dettagli di pregevole fattura, nulla verrà lasciato al caso. La base stessa fungerà da diorama e rimarrete impressionati dai dettagli che gli artisti sono riusciti a conferirgli.

Al momento questo mostro di statua, perchè è veramente enorme, è in preordine su Sideshow.com al prezzo di “soli” 2300 Euro con data di rilascio stabilita per Dicembre 2020. Siete disposti a fare una pazzia per portarvi a casa questo capolavoro?