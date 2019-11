T-800, da Terminator Dark Fate la nuova statua di Chronicle Collectibles

Chronicle Collectible annuncia l'apertura dei preordini per il suo Terminator T-800 in scala 1/4 tratto dal film - ancora nelle sale - Terminator: Dark Fate.

Il T-800 non è mai andato fuori moda, diciamolo, vera icona pop degli anni 80 è stato oggetto di numerosi rimaneggiamenti cinematografici nel corso degli anni. In questo periodo, a livello di merchandising, varie aziende non si stanno risparmiando ed è così che anche Chronicle Collectible annuncia l’apertura dei preordini per il suo Terminator in scala 1/4 tratto dal film – ancora nelle sale – Terminator: Dark Fate.

Terminator: Dark Fate sancisce l’ennesimo restart – reboot di un franchise che al di la del primo e secondo capitolo non ha saputo più imporsi prepotentemente nelle menti dei fans. Questo ultimo film, che vede il ritorno di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, si va a collocare cronologicamente in continuity con Terminator 2: Judgment Day di cui recentemente vi abbiamo mostrato una bellissima statua. Sebbene il ritorno del vero Terminator, ma soprattutto della vera Sarah Connor, non stia riscuotendo un buon successo al botteghino a tanti utenti pare essere piaciuto e svariate case che producono figure stanno fortunatamente investendo in questo brand offrendo diverse proposte, dalle più economiche a quelle più dispendiose.

La statua sarà realizzata in resina e raffigurerà il personaggio del T-800 in piedi con una altezza complessiva di 45 cm. Ci presenta uno Schwarzenegger barbuto come il vecchio T-800 alla fine di una feroce battaglia, devastato e lacerato, con un intero lato del suo endoscheletro esposto. I particolari del T-800 sono incredibili, dal sangue sulle parti dell’endoscheletro esposto alle lacerature della pelle nel torace e nel volto. La statua ha lo scopo di mostrarci tutta la determinazione dell’androide che continuerà il combattimento fino a quando non avrà completato la sua programmazione e terminato il suo obiettivo. La statua è corredata da una base, che funge da diorama, estremamente dettagliata e curata dagli artisti di Chronicle Collectibles.

Il T-800 di Chronicle Collectibles è già in preordine sul sito sideshow.com a questo indirizzo con un prezzo di 600 Dollari e uscita stimata per il mese di Marzo 2021. Un prodotto che non uscirà proprio a breve ma che darà l’opportunità ai collezionisti interessati di impostare un comodo pagamento rateizzato offerto dal sito di Sideshow.com.