Tags: Asmodee presenta il party game ispirato a “Nomi, Cose e Città”

Tags, nuovo gioco in scatola di Spartaco Albertarelli edito da Asmodee promette di infiammare le serate di gioco rinnovando il classico gioco Nomi, Cose e Città

Asmodee Italia presenta Tags il nuovo party game ideato dal game designer di fama internazionale Spartaco Albertarelli. Tags sarà un gioco dal ritmo veloce e frenetico ispirato al gioco Nomi, Cose e Città, un grande classico dell’infanzia di tutti noi.. chi non ha mai intavolato una partita fra i banchi di scuola o durante un viaggio in auto o in treno? Il “gioco base” ora si evolve mantenendo la stessa semplicità d fruizione ma strutturandone la componente di gameplay sino a renderlo un vero e proprio gioco in scatola.

Ci troveremo di fronte ad un gioco per 2-4 giocatori, dai 10 anni in su, dalla durata di 30 minuti, caratterizzato da regole rapide ed immediate. Per via della sua natura conviviale, Tags, si presterà anche ad essere giocato anche a squadre, portando il numero dei giocatori da 4 a 12.

In Tags, i giocatori dovranno trovare delle parole raccogliendo le biglie colorate disposte sul tabellone di gioco. A seconda della posizione in cui si troverà la biglia si avrà una combinazione lettera/argomento, che darà vita ad una parola, indicata dai cartellini di cartone posti ai lati del piano di gioco. Nello specifico ogni riga della griglia corrisponderà ad una lettera dell’alfabeto, mentre le colonne indicheranno l’argomento.

Facendo un esempio concreto chi vorrà raccogliere la biglia che si trova sull’intersezione tra la riga P e la colonna Mestieri dovrà dichiarare la parola “Paleontologo” per poter raccogliere la biglia.

Il gioco si svolgerà in senso orario in turni da 15 secondi. In questo intervallo di tempo i giocatori dovranno trovare quante più parole possibili, ottenendo punti grazie al numero e al colore delle biglie raccolte. Alla fine della partita chi avrà ottenuto più punti avrà così vinto la partita.

Tags sarà messo in commercio a partire dal 13 giugno 2019 ad un prezzo di 29,99€.