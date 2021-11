Taika Waititi dirigerà il film de L’Incal di Jodorowsky e Moebius

Taika Waititi dirigerà il film de L’Incal, ad annunciarlo è stato lo stesso Alejandro Jodorowsky, autore, insieme a Moebius, dalla seminale opera della fantascienza a fumetti europea. Si tratta del primo progetto cinematografico della casa editrice Les Humanoïdes Associés coadiuvata da Primer Entertainment.

Taika Waititi, già vincitore del premio Oscar come miglior sceneggiatura per Jojo Rabbit, ha scritto la sceneggiatura del film de L’Incal insieme Jemaine Clement (What We Do in the Shadows, Flight of the Conchords) e Peter Warren (Ghost Team, The History of Us).

Waititi ha dichiarato:

I film ed i fumetti di Alejandro Jodorowsky hanno influenzato me e tanti altri creativi per molto tempo. Sono entusiasta della opportunità di poter portare sul grande schermo questi iconici personaggi e sono grato ad Alejandro, Fabrice e tutti quanti Les Humanoïdes Associés delle fiducia accordatami per questo progetto.

Alejandro Jodorowsky ha aggiunto:

Quando Fabrice Giger, CEO di Les Humanoïdes Associés, mi ha fatto scoprire il lavoro di Taika Waititi ho capito subito che era l’uomo giusto. Ho piena fiducia nella creatività di Taika per dare una versione sorprendente, allo stesso tempo intima e cosmica de L’Incal

Eccovi il video dell’annuncio:

Taika Waititi aggiunge quindi un nuovo progetto fumettistico alla sua già fittissima agenda. Il regista di Thor: Ragnarok e del prossimo Thor: Love & Thunder infatti è coinvolto anche nel live action di Akira e in quello di Flash Gordon oltre a due progetti animati legati alle opere di Roald Dahl per Netflix.

Per quanto riguarda L’Incal invece già negli anni ’80, Pascal Blais provò a realizzarne una versione animata, producendo un suggestivo trailer, che però non vide mai la luce

A proposito de L’Incal di Jodorowsky e Moebius

L’Incal fu pubblicato originariamente sulla mitica rivista Métal Hurlant fra il 1981 e il 1986. È composto da 6 capitoli e narra le vicissitudini di John Difool, un detective privato scalcinato che, in un futuro distopico, dopo un caso finito male, si imbatte in un misterioso oggetto, l’Incal dal quale riceve straordinari poteri. Difool però si ritrova poi in fuga con l’0ggetto e al centro di una cospirazione fra associazioni governative, mutanti, scienziati e politici, tutti alla ricerca dell’Incal.

Da L’Incal ha preso vita poi il così detto jodoverse di cui fanno parte diversi spin-off, i più famosi sono sicuramente La Casta dei Meta-Baroni (con Juan Giménez), I Tecnopadri (con Janjetov) e Megalex (con Fred Beltran).