Mancano ormai pochi giorni all’uscita nelle sale del quarto capitolo di Thor che vedrà Chris Hemsworth nuovamente nelle vesti del dio del tuono. Nell’attesa è stata pubblicata una nuova featurette in cui i fan più attenti hanno notato un qualcosa di particolare: Taika Waititi è un grande fan di One Piece.

Taika Waititi è un fan di One Piece

Nel video si può notare come il regista indossi un maglione raffigurante il celebre poster di One Piece con Monkey D. Luffy e la scritta “ricercato“. L’immagine è stata oscurata per motivi di copyright, ma ai fan il dettaglio non è sfuggito.

La conferma della sua passione nei confronti del manga di Oda è stata confermata dallo stesso Taika, rispondendo a una domanda ben precisa postagli dal giornalista di IGN Mike Mamon:

It is. — Taika Waititi (@TaikaWaititi) June 21, 2022

L’uscita di Thor: Love & Thunder nelle sale italiane è fissata al 6 luglio. In questa nuova avventura troverà spazio anche il ritorno dei Guardiani della Galassia, mentre il villain sarà Gorr the God Butcher (Christian Bale), un killer galattico che cerca l’estinzione degli dei. Confermato anche il ritorno di Valchiria (Tessa Thompson), e Korg (Taika Waititi).

Il film adatterà la celebre storyline di Jason Aaron The Mighty Thor e questa nuova versione di Jane Foster, vista per l’ultima volta in Dark World, manderà fuori di testa Thor. E il ritorno in grande stile di Natalie Portman è stato fortemente voluto da Taika, che ha spiegato di essere andata a casa sua e di averle accennato la sceneggiatura per convincerla.

Tornando a One Piece, invece, c’è grande attesa verso l’adattamento in salsa Netflix: annunciata nel 2017, le riprese della serie si stanno svolgendo in quel di Città del Capo (Sud Africa). La serie ha già un logo e un titolo del primo episodio, ossia Romance Dawn. La serie è parte delle celebrazioni del 20 anni del manga e adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Dawn per un totale di 10 episodi.