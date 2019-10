Taika Waititi torna a parlare del live-action di Akira

Purtroppo molti fan sono rimasti delusi dall'inevitabile rinvio della data di uscita del live-action di Akira, però il regista Waititi pare sia ottimista.

Purtroppo molti fan sono rimasti delusi dall’inevitabile rinvio della data di uscita del live-action di Akira, però il regista Taika Waititi pare sia ottimista. Infatti, secondo quanto dichiarato da quest’ultimo, il film potrebbe arrivare in tempi non estremamente lunghi. Inizialmente la Warner Bros aveva fissato la data di uscita dell’adattamento cinematografico di Akira per il giorno 21 maggio del 2021.

Però, come tutti sapranno, a causa di alcuni problemi, è stato necessario sospendere momentaneamente la lavorazione del film. Ebbene, Taika Waititi è tornato a parlare della situazione dell’adattamento di Akira in una recente intervista rilasciata a IGN in occasione dell’evento dedicato all’uscita di un’altra pellicola cinematografica. Dunque, il regista avrebbe fornito un quadro molto più chiaro sulla situazione in cui si trova il film, queste sono state le sue parole:

“Visto che stavamo lavorando molto duramente sulla sceneggiatura, ci trovavamo costretti a rimandare di continuo l’inizio delle riprese. E di rimando in rimando siamo finiti per arrivare un paio di settimane troppo in là, tempistiche che abbiamo “mangiato” dalla schedule di Thor. I due progetti erano molto ravvicinati. Poi è stato rimandato ancora. E ancora. Tanto che si era addentrato troppo in avanti nell’agenda dell’altro film per poter funzionare. E per quel motivo abbiamo dovuto prendere Akira e, sostanzialmente, farlo girare dietro alla coda di Thor, spostandolo di un paio di anni.”

Insomma, le parole di Waititi lascerebbero intendere che una volta conclusi gli impegni con l’altro film, Thor: Love and Thunder, si potrà tornare tranquillamente sul tanto tormentato, ma nello stesso tempo attesissimo, adattamento cinematografico di Akira. Quindi, non si tra quanto tempo, ma sicuramente Taika Waititi tornerà a lavoro per portare a termine il live-action: i fan possono stare tranquilli.