Onimusha è una serie di videogiochi distribuita da CAPCOM con elementi tratti dal Giappone feudale e ispirata a Resident Evil il cui primo capitolo è stato pubblicato nel 2001. I giochi raccontano infatti storie dell’era Sengoku, con l’aggiunta di elementi soprannaturali. L’ultimo gioco della serie, una versione rimasterizzata di Onimusha: Warlords, è uscito a gennaio 2019.

Ebbene, durante l’evento TUDUM Japan Netflix ha annunciato ufficialmente che è attualmente in fase di lavorazione una serie di animazione basata proprio su questa nota saga videoludica. Durante l’evento è stato annunciato anche chi sarà il regista che dirigerà la nuova serie: si tratta di Takashi Miike, una vera leggenda del cinema horror nipponico, nonché già autori di alcuni film in live action basati su celebri manga.

Tutto ciò che sappiamo sull’anime di Onimusha diretto da Takashi Miike

Takashi Miike è un regista noto per film come Ichi the Killer e le trasposizioni in live action omonime dei manga Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable e L’Immortale (quest’ultimo film è incluso nel catalogo di Netflix, e potete trovarlo qui). Miike sarà il direttore principale della serie di Onimusha, mentre a dirigere i singoli episodi ci sarà Shin’ya Sugai, noto per aver già lavorato alle serie di animazione di Dragon’s Dogma (di cui potete trovare gli episodi qui su Netflix e acquistare il videogioco qui su Amazon) e Shikizakura. Lo studio di animazione che sta realizzando l’anime di Onimusha è Sublimation, che abbiamo già potuto vedere all’opera nelle serie animate già menzionate di Shikizakura e Dragon’s Dogma.

Nella serie, il volto del compianto attore Toshirō Mifune (Rashomon, I Sette Samurai) come modello per il personaggio Miyamoto Musashi. La serie di Onimusha ha ispirato, nel 2006, il film in computer grafica Onimusha: Dawn of Dreams. Il film include il filmato animato in CG del videogioco CAPCOM per PlayStation 2 Onimusha: Dawn of Dreams, con l’aggiunta di alcune scene animate extra.