takt: op. Destiny, nuove informazioni sull’anime di MAPPA e Madhouse

Il sito ufficiale di takt: op. Destiny (pronunciato “takt opus”) il nuovo anime creato dallo Studio MAPPA in collaborazione con Madhouse, previsto per il 5 ottobre su TV Tokyo e le sue affiliate, e su BS TV Tokyo, ha rivelato la nuova key visual, le canzoni e i nuovi membri del cast.

takt: op. Destiny – quello che sappiamo

I nuovi membri del cast che si uniscono al protagonista Takt Asahina, doppiato da Kouki Uchiyama (Toge Inumaki in Jujutsu Kaisen, su Amazon il primo volume!) sono:

Shion Wakayama come Destiny, un Musicart che detiene la colonna sonora della “Sinfonia n. 5 in do minore op.67” di Beethoven, Kaede Hondo come Anna Schneider, l’amica d’infanzia di Takt che Destiny considera una sorella maggiore, Miku Itō come Titan, un Musicarte Satoshi Hino come Lenny, un direttore d’orchestra:

Inori Minase è Heaven, un Musicart, Reina Ueda è Hell, un Musicart, Daisuke Namikawa è Shindler e Eiji Hanawa è Sagan:

DeNA e Ouji Hiroi (creatore di Sakura Wars) sono accreditati per il lavoro originale. Yuuki Itoh (Granblue Fantasy the Animation, Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid) sta dirigendo l’anime alla MAPPA e Madhouse. Kiyoko Yoshimura (Linebarrels of Iron, The God of High School) si sta occupando della composizione della serie. LAM è accreditata per i disegni originali dei personaggi e Reiko Nagasawa (sub-character design su Overlord III) sta adattando quei disegni per l’animazione. Yoshihiro Ike (The Great Passage, Dororo, Tiger & Bunny) sta componendo la musica.

La canzone di apertura intitolata takt è eseguita da Ryo (supercell) insieme a Mafumafu e Gaku mentre la canzone finale intitolata SYMPHONIA è eseguita dalla cantante e attrice giapponese Mika Nakashima.

Questa la nuova key visual:

Nella storia dell’anime, un giorno un meteorite nero cade sul mondo che ne risulta completamente cambiato. Il meteorite ha prodotto mostri grotteschi chiamati D2, che hanno iniziato a dilagare. I D2 bandirono molto rapidamente tutta la musica, che era l’unica cosa in grado di superarli. Ma c’erano alcune persone che hanno deciso di resistere alla D2. Sono giovani donne che detengono il potere della musica, le “Musicart”. Queste giovani donne detengono degli spartiti in grado di sconfiggere i mostri. E ci sono anche persone che guidano queste donne, il direttore d’orchestra.

L’anime si svolge in America nell’anno 2047. Takt è un direttore d’orchestra e partner di un Musicart chiamato Destiny. Takt desidera che la musica venga restituita al mondo e Destiny desidera distruggere il D2. Il loro obiettivo è viaggiare a New York. Potete guardare il trailer a questo nostro articolo.