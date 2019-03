Tales of the City, ecco le prima immagini della serie Originals Netflix!

Netflix ha diffuso ufficialmente le prime immagini di Tale of the City, ovvero la nuova serie televisiva che sarà disponibile prossimamente.

Netflix sta preparando una serie di colpi per scongiurare l’avanzata dei suoi concorrenti. Il colosso dell’intrattenimento, infatti, ha da poco pubblicizzato le prime immagini di Tales of the City, vale a dire un nuovo prodotto che sarà disponibile prossimamente nel catalogo Netflix.

“Basata sui romanzi di Armistead Maupin, la serie TV originale Netflix Tales of the City segna l’inizio di un nuovo capitolo dell’omonima saga tanto amata dai lettori. Mary Ann (Laura Linney) torna a San Francisco e si ricongiunge alla figlia Shawna (Ellen Page) e all’ex marito Brian (Paul Gross), vent’anni dopo averli lasciati per dedicarsi alla propria carriera“, specifica il comunicato ufficiale. “In fuga dalla crisi di mezz’età generata dalla sua nuova vita perfetta in Connecticut, Mary Ann torna rapidamente nell’orbita di Anna Madrigal (Olympia Dukakis) e della sua famiglia adottiva, formata da una nuova generazione di giovani queer che vivono al numero 28 di Barbary Lane“.

Per chi non conoscesse i dettagli di questa serie, Tales of the City è prodotta da Working Title Television e NBCUniversal International Studios per Netflix. La produzione può vantare della presenza di Lauren Morelli, showrunner e produttrice esecutiva, accanto a Armistead Maupin e Laura Linney. La regia, invece, è stata affidata a Alan Poul, che ha anche il ruolo di produttore esecutivo. Andrew Steran, Liza Chasin, Tim Bevan e Eric Fellner di Working Title sono anch’essi produttori esecutivi.

In questa produzione, troviamo May Hong (Margot), Garcia (Jake), Olympia Dukakis (Anna Madrigal), Murray Bartlett (Michael ‘Mouse’ Tolliver), Charlie Barnett (Ben Marshall), Laura Linney (Mary Ann Singleton), Ellen Page (Shawna Hawkins) e Zosia Mamet (Claire).

Al momento, Netflix ha specificato che questa Tales of the City debutterà ufficialmente quest’estate sul proprio catalogo, in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Di conseguenza, vi consigliamo di continuare a seguirci per conoscere tutte le novità legate a questa serie televisiva.