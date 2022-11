Arrivano buone notizie per tutti i fan di The Walking Dead uno dei franchise dedicati agli zombie più noti degli ultimi anni! Infatti, la serie antologica Tales of the Walking Dead è ora disponibile sulla piattaforma Disney Plus! Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo.

Tales of the Walking Dead: la serie antologica è su Disney Plus

Tales of the Walking Dead debutta in Italia con un nuovo episodio in arrivo ogni lunedì, per un totale di sei episodi originali autoconclusivi. Queste nuove avventure portano lo spettatore a seguire le vicende di una serie di personaggi già molto noti nel franchise horror, che si troveranno a dover affrontare una serie di situazioni spietate che metteranno a dura prova la loro stessa vita. La posta in gioco è alta e ogni scelta sarà determinate!

Foto: ©Disney Plus

Vi ricordiamo, data la natura della serie TV, la piattaforma Disney Plus mette a disposizione degli abbonati il sistema parental control, così da limitare l’accesso ai piccoli spettatori tramite l’utilizzo di un PIN necessario per la visione di prodotti adatti a un pubblico adulto.

Il cast e la produzione

Tales of the Walking Dead è vede nel cast Olivia Munn, Samantha Morton, Terry Crews, Parker Posey, Anthony Edwards, Poppy Liu, Jillian Bell, Loan Chabanol e Embeth Davidtz. La lista continua poi con Jessie T. Usher, Daniella Pineda, Danny Ramirez.

Foto: ©Disney Plus

Per quanto riguarda invece tutta la parte produttiva di questa miniserie, Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier e Ron Underwood hanno diretto ognuno un episodio. Insieme a questi troviamo poi il nome del produttore della serie Michael Satrazemis, che a sua volta ha anche coperto il ruolo di direttore nei restanti tre episodi dei sei totali. La serie è prodotta da AMC Studios mentre gli executive producer sono Scott M. Gimple, chief content officer of The Walking Dead Universe, e lo showrunner Channing Powell, che è stato sceneggiatore e produttore di The Walking Dead e Fear the Walking Dead.

Data di uscita

La serie è attualmente già disponibile con il primo episodio su Disney Plus. Vi ricordiamo, nel caso siate anche appassionati lettori, che su Amazon potete trovare i volumi della storia dalla quale tutto ebbe inizio.

