Tales of Wedding Rings (Star Comics): entra nel climax

Tales of Wedding Rings (Kekkon Yubiwa Monogatari) il manga creato dal duo Maybe, noto per Dusk Maiden of Amnesia, edito dalla Star Comics e per To The Abandoned Sacred Beasts, il cui manga è ancora inedito in Italia a differenza della trasposizione animata, disponibile su Crunchyroll, sta per concludersi, come precedentemente rivelato nel decimo volume del manga uscito il 25 agosto, nel quale era stato detto che Tales of Wedding Rings sarebbe continuato solo “ancora per poco”.

A dare la notizia il numero di agosto della rivista Monthly Big Gangan di Square Enix che ha rivelato che il manga entrerà nel suo climax nel prossimo numero della rivista previsto per il 25 agosto.

Tales of Wedding Rings: il manga

Tales of Wedding Rings è un manga scritto e disegnato dal duo Maybe i quali ha dichiarato che i loro personaggi sono ispirati alle celebre trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli basata sull’omonimo romanzo di J. R. R. Tolkien. Il manga è pubblicato sulla rivista Monthly Shōnen Gangan dal 25 marzo 2014 ed è tuttora in corso. Infatti il volume 11 è previsto per uscire il 25 agosto 2021. I singoli capitoli sono stati raccolti in formato tankōbon da Square Enix dal 9 dicembre 2014.

Il manga è giunto nel nostro Paese grazie alla casa editrice Star Comics che lo pubblica nella collana Wonder dall’8 maggio 2019. Per ora sono stati pubblicati 9 volumi.

Questa la trama:

Sato, uno studente delle superiori, riceve dall’amica d’infanzia Hime un triste saluto d’addio. Il ragazzo è però deciso a non arrendersi al destino e, lanciatosi all’inseguimento dell’amica, si ritrova catapultato nientemeno che in un mondo in pieno stile fantasy, in cui sposerà Hime e diventerà un eroe leggendario: il Re degli Anelli! Dal duo Maybe, autori di Dusk Maiden of Amnesia, una love comedy ambientata in un universo al di là di ogni immaginazione!

