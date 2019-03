Talisman diventa un gioco di ruolo con Talisman Adventures: The Fantasy Role Playing Game

Durante il GAMA Trade Show è stato rivelato da Pegasus Spiele Talisman Adventures: The Fantasy Role Playing Game, che debutterà durane il Gen Con.

Durante il GAMA Trade Show è stato rivelato da Pegasus Spiele il nuovo prodotto Talisman Adventures: The Fantasy Role Playing Game, gioco che debutterà durante la prossima Gen Con. Ambientato nel mondo del famoso gioco Talisman, questo gioco di ruolo cartaceo è stato messo in cantiere nel 2018, anno in cui Pegasus Spiele ha trovato un accordo con Games Workshop e finalmente pare sia pronto a vedere la luce.

Questo gioco verrà venduto come libro, esattamente il Talisman Adventures RPG Core Book, ed includerà ogni informazione necessaria a giocatori e game master per poter giocare (inclusa un’avventura tutorial). Come il gioco da tavolo, questo GDR avrà maghi, demoni, streghe, cavalieri, draghi, umani, elfi, ghouls e tutte le altre creature conosciute sul gioco da tavolo.

Il sistema di gioco si basa sul d6, richiedendone 3 per giocatore: uno di questi sarà il dado Kismet, che influenzerà il fato del giocatore. Il gioco è pensato per 3 giocatori o più, dai 14 anni in su, e le partite dovrebbero durare circa 90 minuti per sessione (sebbene starà al game master gestire la longevità della campagna). Il manuale avrà un prezzo previsto di 29.99 dollari (edizione standard): e si vocifera della produzione anche di una limited edition sulla quale però non ci sono attualmente dettagli disponibili.

Il gioco originale “Talisman: The Magical Quest,” da cui il gioco di ruolo è stato tratto è stato pubblicato per la prima volta nel 1983. L’ultima edizione, del 2008 è stato un vero rilancio del brand verso il piccolo e grande pubblico, portando alla realizzazione di tante espansioni aggiuntive. L’obiettivo nel gioco originale era quello di prendere il controllo di uno degli avventurieri, accumulare potere tramite incontri e battaglie, e infine raggiungere il centro del tabellone e trovare la Corona del Comando. Ogni giocatore possiede delle abilità speciali utilizzabili durante il gioco.