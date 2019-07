Talisman: Kingdom Hearts Edition potrà essere provato durante il Gen Con 2019

Durante il Gen Con 2019 the OP presenterà l'attesissimo Talisman: Kingdom Hearts Edition con delle sessioni di gioco in anteprima.

Anche The OP sarà presente durante il Gen Con 2019.

La casa editrice il cui core business ruota attorno ad edizioni speciali dedicate a popolari proprietà intellettuali, presenterà una delle sue novità più attese: Talisman: Kingdom Hearts Edition.

Annunciato a fine febbraio 2019, Talisman: Kingdom Hearts Edition sarà una nuova edizione del classico gioco da tavolo edito da Games Workshop, nella sua nuova veste dedicata a l’amatissimo videogioco Square Enix.

Questa edizione speciale di Talisman fa infatti parte di un accordo tra The OP e Games Workshop per la realizzazione di versioni speciali di Talisman adattate a particolari licenze.

In Talisman: Kingdom Hearts Edition ogni aspetto del gioco da tavolo evocherà le atmosfere del videogioco e i giocatori (da 2 a 6) saranno trasportati sulle Isole del Destino per contrastare i malvagi Heartless.

I giocatori dovranno esplorare le tre zone del tabellone di gioco (The Realm Between, The Realm of Light e The End of the World) per conquistare Forza e Magia necessari per scacciare gli Heartless e sigillare la porta dell’Oscurità.

Il tabellone di gioco di questa edizione di Talisman rivisiterà il caratteristico schema a tre zone concentriche, che in questa edizione sarà costellato dai luoghi tratti dai livelli del videogioco.

I giocatori potranno impersonare uno tra i molti personaggi disponibili; all’interno della scatola sarà possibile trovare le miniature dettagliate di ben 11 personaggi giocabili, tra cui Sora, Topolino, Pippo, Paperino, Aqua e molte altri.

Il gioco sarà animato da più di 250 carte con riferimenti diretti alla saga, come eventi, personaggi, oggetti, incantesimi, evocazioni, Keybaldes, ecc…

Purtroppo non si hanno dettagli sul regolamento del gioco e di come The OP ha provveduto ad adattare l’esperienza di gioco del classico Talisman in questa nuova versione dedicata a Kingdom Hearts.

Per ulteriori aggiornamenti su questo particolare del gioco occorrerà aspettare qualche giorno, perché i visitatori del Gen Con avranno la possibilità di provare in anteprima Talisman: Kingdom Hearts Edition presso lo stand di The OP.

Per tutti gli appassionati delle avventure di Sora e i suoi amici, Talisman: Kingdom Hearts Edition verrà messo in commercio, in inglese, a partire dall’autunno 2019 al prezzo di 69,95 $. Al momento, purtroppo, non abbiamo notizie riguardo ad una eventuale localizzazione del gioco.