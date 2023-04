Tamashii Nations – Bandai: le uscite di aprile 2023: in questi giorni sono in arrivo nei negozi e negli store Italiani le uscite di aprile delle nostre action figure preferite. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di Aprile 2023 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Dragon Ball Super: Super Hero, Saint Seiya, Demon Slayer e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Aprile 2023

Prodotti in uscita:

Gamma 1 e Gamma 2 (Dragon Ball Super: Super Hero) – S.H. Figuarts

Direttamente dal film “Dragon Ball Super: SUPER HERO” ecco Gamma 1 e Gamma 2 in versione S.H. Figuarts! Le due figure sono ultra dettagliate e dotate di numerose articolazioni. Nella scatola troverete anche: mani e teste intercambiabili, pistola, braccia opzionali e alcuni accessori per la S.H.Figuarts di Ultimate Gohan Super Hero (venduta separatamente).

Fingerprint Vyke (Elden Ring) – S.H. Figuarts

Prima uscita dedicata al mondo di Elden Ring per la linea S.H. Figuarts. Questa produzione propone come al solito accessori, parti intercambiabili nonchè numerosi punti di snodo…il tutto fedelmente ispirato al mondo dell’omonimo videogame.

Daky & Gyutaro (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Arriva una nuova e straordinaria figure per la linea Figuarts Zero che immortala Daki e Gyutaro, direttamente da “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”! Assolutamente da non perdere!

Tengen Uzui, Daky & Gyutaro (Demon Slayer) – Figuarts Mini

Nuovissime uscite per la serie Figuarts Mini: da Demon Slayer arrivano Tengen Uzui versione Sound Breathing, Daki e Gyutaro! Le mini figure hanno ottimi dettagli e dispongono di stand display e braccia intercambiabili.

Thanatos (Saint Seiya) – Myth Cloth EX Metal

Nuova attesissima uscita di Tamashii Nations per la linea Myth Cloth EX Metal, dopo Hades e Hypnos arriva il momento dell’atteso Dio della Morte di Thanatos. Solite caratteristiche tecniche e solita qualità altissima garantiscono il successo di questa longeva linea di figure. Come sempre: abbondanti articolazioni, parti intercambiabili, armatura scomponibile. Qui sono inclusi la iconica veste, l’arpa vista nella saga e anche una figura di Pandora (bambina) con base a tema.

Garada K-7 e Doublas M-2 (Mazinga z) – Soul of Chogokin

Con il il cinquantesimo anniversario del debutto televisivo di Mazinga Z, Tamashii Nations celebra questa seconda uscita con questo fantastico set di Chogokin: il GX-25R GARADA K-7 & GX-26R DOUBULAS M-2! I due nemici storici di Mazinger Z hanno nuovi dettagli di scultura per renderli ancora più simili ai personaggi visti nell’anime. Nella scatola troverete anche mani intercambiabili e altre parti opzionali. Assolutamente da non perdere!

Dygenguar e Aussenseiter (Super Robot Wars Saga) – Soul of Chogokin

Nuova versione del GX-46 riveduta e corretta, con nuove tecnologie, nuovi accessori e maggiori dettagli. Si tratta di una riedizione del GX dedicato ai due protagonisti (Dygenguar e Aussenseiter appunto) della saga Super Robot Wars. I due robot sono trasformabili, combinabili e includono nuove articolazioni, pezzi intercambiabili e tantissime parti extra.

La nostra scelta

Se il mese scorso la nostra scelta è stata il Mazinga Z, questo mese non peteva che essere quella dei due iconici nemici del robottone di Go Nagai. Finalmente dopo anni e le tantissime richieste da parte dei fan, l’azienda Giapponese ha deciso di ristampare in un’unica uscita i due super cattivi Garada K-7 e Doublas M-2. Questi due modelli sono ispirati alle immagini della sigla iniziale classica, per cui la colorazione appare molto diversa dai precedenti modelli usciti tantissimi anni fa. Insomma se siete fan di Mazinga Z e non avete nella vostra collezione questi due robot, è arrivato il momento giusto per recuperarli senza spendere un capitale.