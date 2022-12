Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Dicembre 2022: anche quest’anno siamo arrivati a scrivere le ultime uscite di Tamashii Nations per quanto riguarda il 2022 e in questi giorni sono in arrivo nei negozi e negli store Italiani le uscite mensili delle nostre action figure preferite. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di Dicembre 2022 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Dragon Ball Z , Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Dicembre 2022

Prodotti in uscita:

Son Gohan Battle Cloth (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Tamashii Nation propone una nuova versione di Son Gohan, con tanto di armatura (tratto dalla saga di Freezer di Dragon Ball Z), per la linea S.H. Figuarts. Come sempre la figure è super articolata, include numerose parti intercambiabili e diversi accessori…tra questi, la sfera a tre stelle del Drago di Namecc!

» Son Gohan Batlle Cloth è disponibibile per l’acquisto online



Satoru Gojo (Jujutsu Kaisen 0) – S.H. Figuarts

I protagonisti del nuovo lungometraggio dedicato a Jujutsu Kaisen prendono vita in questa superba nuova linea di S.H Figuarts creata da Bandai e Tamashii Nations, la prima uscita è dedicata a Satoru Gojo. Come sempre, accessori, articolazioni e parti intercambiabili, rendono queste figure un vero must per tutti i fan dell’anime.

» Satoru Gojo sarà presto disponibile online



Ushio Kohune (Summer Time Rendering) – Figuarts Zero

Dall’omonimo manga-anime di successo Summer Time Rendering, ecco una statua nella linea Figuarts Zero dedicata a Ushio Kohune. La statica è davvero notevole per la dinamicità della posa e i vari dettagli.

» Ushio Kohune è disponibile per l’acquisto online



Charlotte Linlin aka Big Mom (One Piece) – Figuarts Zero

La linea Figuarts Zero dedicata a One Piece si arricchisce di un nuovo inedito personaggio. La mastodontica statua dedicata all’unica donna del gruppo dei quattro imperatori… nonchè capo della banda dei pirati di Big Mom!

» Charlotte Linlin è disponibile per l’acquisto online



Muzan Kibutsuji e Kagaya Ubuyashiki (Demon Slayer) – Figuarts Mini

Due nuove uscite per la serie Figuarts Mini dedicata a Demon Slayer: Muzan Kibutsuji e Kagaya Ubuyashiki! Le due mini figure hanno ottimi dettagli e dispongono di stand display e braccio intercambiabile.

» Muzan Kibutsuji è disponibile per l’acquisto online



» Kagaya Ubuyashiki è disponibile per l’acquisto online



Princess Serenity e Prince Edymion (Sailor Moon) – Figuarts Mini

Due nuove proposte all’interno della linea Figuarts Mini di Tamashii Nations dedicata alla saga di Sailor Moon. Ogni mini figure è dotata di base e di parti extra intercambiabili.

» Pricess Serenity è disponibile per l’acquisto online



» Prince Edymion è disponibile per l’acquisto online



Shun Andromeda Final Bronze (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

Andromeda Shun Final Bronze Cloth ritorna nella linea Saint Cloth Myth Ex con nuovi incredibili dettagli! Il myth è dotato di articolazioni, di parti per l’armatura, di volti intercambiabili e di altri accessori come la figura di Ikki con Shun in versione bebé.

» Shun Andromeda Final Bronze è disponibile per l’acquisto online



YF-29 Durandal Valkyrie (Macross Δ Movie: Absolute Live) – DX Chogokin

Arriva la seconda uscita per il mercato Italiano per la magnifica linea DX Chogokin, in tempo per festeggiare il quarantennale del brand Macross e dei suoi magnifci aerei/robot. Anche questo Valkyrie è in grado di trasformarsi da aereo a robot e viceversa. Nella confezione trovate, oltre al mecha/caccia, anche un dispaly, una miniatura in scala del pilota, armi e parti intercambiabili.

» YF-29 Durandal Valkyrie è disponibile per l’acquisto online



00 Raiser, Gundam Full Burnern e OZ-06MS Leo – Gundam Universe

Arriva l’ottava Wave dedicata all’universo dei Gundam e in questa ottava uscita i protagonisti saranno tre: 00 Raiser, Gundam Full Burnern e OZ-06MS Leo. Ogni Gundam è realizzato in plastica e conterrà vari accessori intercambiabili.

» 00 Riser è disponibile per l’acquisto online



» Gundam Full Burnern è disponibile per l’acquisto online



» OZ-06MS Leo è disponibile per l’acquisto online



La nostra scelta

Anche questo mese la nostra scelta va a One Piece, in particolar modo alla meravigliosa e imponente statua di Big Mama della linea Figuarts Zero. Stiamo parlando di una figure di dimensioni davvero gigantesche, con un’altezza di ben 31 cm e quasi altrettanti in profondità. Un vero Must Have per tutti i fan delle Figuarts Zero.