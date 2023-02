Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Febbraio 2023: nei prossimi giorni sono in arrivo nei negozi e negli store Italiani le uscite di febbraio delle nostre action figure preferite. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di Febbraio 2023 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come One Piece, Dragon Ball GT , Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Febbraio 2023

Prodotti in uscita:

Vegeta Super Saiyan 4 (Dragon Ball GT) – S.H. Figuarts

Dalla serie Dragon Ball GT arriva nella linea S.H. Figuarts il mitico Vegeta in versione Super Saiyan 4. L’action figure è estremamente articolata ed è dotata di parti intercambiabili (mani e viso) ed effetti.

» Vegeta Super Sayan 4 sarà presto disponibile online

Loid Forger (Spy X Family) – S.H. Figuarts

Arriva la seconda uscita nella linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations ispirata alla serie “SPY x FAMILY”: ecco a voi Loid Forger! La figure ha ottimi dettagli e dispone di mani e volti intercambiabili.

» Loid Forger sarà presto disponibile online

Venom Symbio Wolverine (Tech-On Avengers) – S.H. Figuarts

Terza uscita per la linea Tech-On Avengers, nata in collaborazione tra Marvel e Tamashii. Questa volta è il turno della cyber-versione di Wolverine….ma infettato dal simbionte di Venom!

La figurè è realizzata in pvc, dotata di uno scheletro in metallo die-cast per garantire resistenza e posizionabilità. Come sempre trovate nella confezione tonnellate di accessori, effetti e parti intercambiabili.

» Venom Symbio Wolverine sarà presto disponibile online



Masked Soldier & Masked Worker Manager (Squide Game) – S.H. Figuarts

Tamashii Nations presenta una nuova linea di S.H. Figuarts dedicate alla serie tv di successo di Netflix Squid Game! I personaggi sono riprodotti nei minimi dettagli come visti nella serie e dispongono di numerose articolazioni, parti intercambiabili e accessori.

» Masked Soldier sarà presto disponibile online



» Masked Worker Manager sarà presto disponibile online



Nobara Kugisaki (Jujutsu Kaisen) – Figuarts Zero

Nobara Kugisaki, ripresa durante il Kyoto Sister School Goodwill Event, arriva nella linea Figuarts Zero! La statua ha magnifici dettagli di scultura e colorazione.

» Nobara Kugisaki è dospinibile per l’acquisto online



Trafalgar Law (One Piece) – Figuarts Zero

Nuova imperdibile statua nella linea Figuarts Zero dedicata all’amatissimo Trafalgar Law! Ennesima chiccha di Tamashii Nations per dettagli e dinamicità….non ne sbagliano una!

» Trafalgar Law sarà presto disponibile online

Sailor Moon (Sailor Moon Eternals) – Figuarts Mini

Nuova proposta all’interno della linea Figuarts Mini di Tamashii Nations dedicata alla saga di Sailor Moon, tratta dal nuovissimo film animato. Ogni mini figure è dotata di base e di parti extra per ricreare diverse situazioni.

» Sailor Moon è disponibile per l’acquisto online

Masked Soldier, Masked Worker Manager & Masked Worker (Squide Game) – Figuarts Mini

Nuove uscite per la serie Figuarts Mini: sono in arrivo i protagonisti della serie tv di successo Squid Game! Le prime tre uscite sono le guardie del malefico gioco mortale. Ogni figure ha ottimi dettagli e dispone di stand display e braccia intercambiabili.

» Masked Soldier è disponibile per l’acquisto online



» Masked Worker Manager è disponibile per l’acquisto online



» Masked Worker è disponibile per l’acquisto online



Babel Centaurus (Saint Seiya) – Myth Cloth

Babel del Centauro arriva nella serie Saint Cloth Myth di Tamashii Nations! Il myth ha ottimi dettagli e grazie alle parti incluse, potrete scegliere se dargli un look più simile all’anime o al manga! Nella scatola troverete mani e volti intercambiabili, parti opzionali per i capelli e altro ancora!

» Babel Centaurus è disponibile per l’acquisto online

Storage Bangle -WILD TIGER Ver. (Tiger & Bunny 2) – Proplica

Nuove bellissime uscite per la serie Proplica (la linea dedicata da Tamashii alle repliche in scala 1/1 tratte dai più amati anime in circolazione). Questo bracciale è tratto dalla serie “TIGER & BUNNY 2” e come solito è dotato di effetti luce e suono.

» Storage Bangle -WILD TIGER Ver. sarà presto disponibile online



La nostra scelta

Questo mese la nostra scelta va a One Piece, in particolar modo alla meravigliosa e imponente statua di Trafalgar Law della linea Figuarts Zero. Il personaggio è un’ottima statica, sia per la qualità dei materiali con cui è realizzata sia per la bellezza del personaggio. Insomma, una statua che tutti i fan di One Piece non dovrebbero lasciarsi sfuggire.