Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Aprile 2020

Tamashii Nations/Bandai Spirits in collaborazione con il distributore Italiano ufficiale Cosmic Group, nel mese di Aprile è pronta a portare sul mercato italiano una serie di nuovi prodotti che collezionisti ed appassionati stanno aspettando da tempo. Vi proponiamo la nostra selezione delle action figure più importanti ed interessanti che tra pochi giorni arriveranno nei vostri negozi di fiducia e sugli store ufficiali.

Tao Pai Pai (Dragon Ball) – S.H. Figuarts

Tao Pai Pai è la nuova S.H. Figuarts che arriva direttamente dalla prima serie di Dragon Ball. L’action figure sarà ricca di dettagli, articolata e ricca di accessori tra cui: mani e volti intercambiabili, la sfera del drago e il pilastro su cui sta in equilibrio.

Tamashii Girl Aoi – S.H. Figuarts

Per celebrare il secondo anniversario di Bandai Spirits, Tamashii Nations e Hobby Department hanno collaborato alla nascita di un nuovo prodotto del tutto innovativo: Tamashii Girl e la sua moto trasformabile. Combinando la SH Figuarts Tamashii Girl AOI e il model kit HG Soryumaru (venduto separatamente) si otterrà la moto, in due versioni differenti.

Shiryu Libra – Myth Cloth EX

Per la linea Saint Seiya Myth Cloth EX viene proposto da Bandai, Shiryu (Cavaliere del Dragone) con l’armatura d’oro di Dokho della bilancia. Oltre alla figure, il set include tre volti intercambiabili, mani, parti per i capelli opzionali e le armi.

Alraune Queen – Myth Cloth

Alraune Queen arriva nella serie Myth Cloth Classic di Tamashii Nations. Oltre alla figure e alle parti per l’armatura nella scatola troverete anche mani e volti intercambiabili.

Akainu (One Piece) – Figuarts Zero

Finalmente arrivano anche i tre famosi e classici Ammiragli della Marina (Akainu, Aokiji e Kizaru) tornando nelle fila della linea Figuarts Zero con tre impressionanti versioni nuove di zecca. Come di consueto ogni statuetta è dotata di effetti speciali realizzati con il sapiente uso di plastiche trasparenti che rendono queste creazioni davvero uniche.

FA-78-2 Heavy Gundam (Robot Spirits)

Il FA-78-2 Heavy Gundam arriva nella serie Robot Spirits ver. A.N.I.M.E. Nella scatola, oltre al robot, troveremo una marea di armi e alcune parti intercambiabili.