Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Dicembre 2019

Con l’arrivo del mese di dicembre, Tamashii Nation/Bandai Spirits in questi giorni sta distribuendo in tutto il territorio Italiano tante nuove uscite ufficiali dei loro nuovissimi prodotti per i collezionisti grazie al distributore Italiano ufficiale Cosmic Group. Come ogni mese abbiamo preparato una selezione delle action figure più interessanti che a breve arriveranno nei vostri negozi di fiducia o negli store ufficiali.

Piccolo Daimaoh (Dragon Ball) – S.H. Figuarts

Per la serie S.H. Figuarts, Tamashii Nations annuncia questa nuovissima action figure tratta dalla prima serie di Dragon Ball. La Figure sarà dotata di numerosi punti di snodo, parti intercambiabili ed effetti.

Piccolo Daimaoh è disponibile su Amazon.

Hulk (Avengers Endagame) – S.H. Figuarts

Tamashii Nations per la linea Marvel dedicata ad Avengers Endgame ci porta la nuova figure ispirata a Smart Hulk. La Figure è dotata di numerosi punti di snodo e parti intercambiabili.

Hulk è disponibile su Amazon.

Dairugger XV – Soul Of Chogokin GX-88

Bandai annuncia per la linea Soul Of Chogokin il Dairugger XV. Un robot componibile curato nei minimi dettagli, realizzato per buon parte in metallo sarà corredato da diversi accessori.

Dairugger XV è disponibile su Amazon.

Saga Ares (Myth Cloth EX)

Direttamente dall’anime Saint Seiya: Saintia Sho ecco la terza uscita della linea dedicata a questo spin-off. Stiamo parlando di Saga nella versione divina di Ares il Dio della Guerra.

Saga Ares è disponibile su Amazon.

One Piece Figuarts ZERO Animation 20th Anniversary

Nico Robin

Nico Robin è disponibile su Amazon.

Brook

Franky

Franky è disponibile su Amazon.

Bandai Spirits annuncia la quarta e ultima uscita di 3 nuove figure (Nico Robin, Brook e Franky) dedicate al mondo di One Piece per la linea Figuarts ZERO per festeggiare il 20° anniversario della serie animata che andranno a comporre un bellissimo diorama con tutte le precedenti uscite.

Naruto – Figuarts Zero Relation

Tamashii Nations continua la sua serie di statiche per la linea Figuarts ZERO dedicate a Naruto . Protagonista di queste nuova prima release è proprio il protagonista. Ricordiamo che questa linea ha le statue che sono combinabili grazie alle basette sagomate in modo tale che si incastrino perfettamente a formare un diorama.

Naruto è disponibile su Amazon.

Movie Realization – Kylo Ren

Una nuova action figure dal mondo di Star Wars re-interpretata dalla Bandai per la linea Bandai Movie Realization in versione samurai con il villain della nuova trilogia ovvero Kylo Ren.

Kylo Ren è disponibile su Amazon.

Gundam Universe

Gundam Barbatos GU-04

Gundam Barbatos è disponibile su Amazon.

Gundam Banshee

Gundam Banshee è disponibile su Amazon.

Gundam Deathscythe

Gundam Deathscythe è disponibile su Amazon.

Tamashii Nations continua la sua serie di uscite dedicate all’universo dei Gundam. Queste nuove action figure sono dedicate ad un nuovo pubblico con un prezzo ridotto ma non rinunciando alla qualità a cui siamo abituati.