Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Dicembre 2020

Siamo arrivati anche quest’anno a scrivere le ultime uscite di Tamashii Nations per quanto riguarda il 2020 con il nostro appuntamento fisso per il mese di Dicembre.

Tutti questi prodotti saranno negli negli store online e nei negozi proprio in questi giorni grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti di queste uscite sono personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Dragon Ball, Naruto, Iron Man, Sailor Moon ma non solo… scopriamoli insieme!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Novembre 2020

Prodotti in uscita:

Iron Man Mark 1 (Iron Man) – S.H. Figuarts

Finalmente anche la mitica Mark 1 arriva nella linea S.H. Figuarts. Gli occhi di Tony Stark sono visibili attraverso il casco e diversi accessori sono inclusi nella confezione tra cui: lanciafiamme e diverse parti per effetti.

Tony Stark (Iron Man)- S.H. Figuarts

Direttamente dal primo film di Iron Man, arriva Tony Stark nella serie S.H. Figuart. L’action figure ha ottimi dettagli e dispone di numerosi accessori: due teste e diverse mani intercambiabili, una parte superiore del corpo, cellulare, incudine, martello, pinze e la maschera della Mark 1.

Vegito Super Saiyan God (Dragon Ball Super) – S.H. Figuarts

La nuova S.H. Figuarts dedicata a Super Saiyan God Super Saiyan Vegito, direttamente da Dragon Ball Super. La figura ha dettagli completamente rivisitati e dispone di tanti fantastici accessori: volti intercambiabili, parti per la Final Kamehameha, mani opzionali e Spirit Sword.

Sailor Moon Animation Color Edition – S.H. Figuarts

Eccole qui… le 5 Sailor originali in versione Animation Color Edition (ossia come sono apparse nel cartone animato degli anni 90) ritornano nella linea S.H.Figuarts.

Ogni guerriera Sailor è dotata di articolazioni, accessori, parti intercambiabili e display stand a forma di cuore.

Gaara (Naruto Shippuden) – Figuarts Zero

Terza e ultima uscita del nuovo triptico di statue dedicate a Naruto Shippuden. Dopo Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha arriva Gaara per la linea Figuarts Zero di Tamashii Nations. questa stupenda statua può essere esposta singolarmente o anche combinata con le altre due della stessa linea, creando un diorama davvero fantastico.

Boa Hancock (One Piece) – Figuarts Zero

Nuova, bellissima la Figuarts Zero di Tamashii Nations dedicata a Boa Hancock. Da notare la fantastica posa dinamica e l’attenzione per i dettagli della colorazione e della scultura.

Trider G7 – Soul of Chogokin

Il Trider G7 torna nella linea Soul of Chogokin in una versione rinnovata. Il robot si trasforma e ha una colorazione per renderlo più simile all’anime. Nella scatola troverete numerosi accessori tra cui: una testa intercambiabile, ali, spade, catena di Trider e molto altro ancora. Assolutamente da non perdere.

GF13-017NJII God Gundam, OZ-00MS Tallgeese – Gundam Universe

Quarta wave in uscita delle figure della serie Gundam Universe che sono dotate di numerose articolazioni e hanno dettagli davvero fantastici. Il God Gundam dispone di parti per ricreare l’Hyper Mode, mani intercambiabili e altri accessori, mentre il Tallgeese dispone dello scudo, della pistola e di una mano intercambiabile.

Thousand Sunny (One Piece) – Chogokin

Dopo la Going Merry, arriva anche la Thousand Sunny nella serie Chogokin. La nave è alta 23 cm e lunga ben 38 cm ed è ricchissima di dettagli. Grazie a dei pannelli removibili è possibile vedere anche l’interno di essa. Il set include Shiro Mokuba 1, Mini Merry 2, Shark Submerge 3, Kurosai FR-U IV, Brachio Tank e molti altri accessori.

Son Goku – Imagination Works

Tamashii Nation è orgogliosa di presentare una nuova linea di action figure chiamata: Imagination Works. La prima uscita è dedicata a uno dei personaggi più iconici nel mondo ovvero Son Goku, da “Dragon Ball Z”. La figure è scolpita in scala 1/9 e grazie ai fantastici dettagli di colorazione (alcune parti con colorazione metallizzata e alcune parti con ombreggiature) è davvero molto realistica.

Potrete esporre Son Goku coi capelli neri o in versione Super Saiyan. Nella scatola inoltre troverete anche mani, occhi intercambiabili e uno stand display.