Anche quest’anno siamo arrivati a scrivere le ultime uscite di Tamashii Nations per quanto riguarda il 2021. Purtroppo in questo periodo legato ai problemi di trasporti ai porti cinesi, la merce in dirittura d’arrivo per dicembre è slittata a gennaio 2022, ma non per questo non vi faremo mancare il nostro solito appuntamento mensile di fine anno. Dunque tutti questi prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi durante il nuovo anno dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti di questo mese sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Dragon Ball Z, One Piece, e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Dicembre 2021

Prodotti in uscita:

Bulma Journey to Namek (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Bulma ritorna nella linea S.H. Figuarts in versione Journey to Planet Namek! L’action figure ha ottimi dettagli e diversi punti di articolazione. Nella confezione troverete diversi accessori tra cui: mani e volti intercambiabili, testa con cappello, Dragon Radar e la Sfera del Drago.

Harley Quinn (Suicide Squad 2021) – S.H. Figuarts

Dal nuovo film di “Suicide Squad” ecco la nuova S.H. Figuarts di Harley Quinn! La figure ha dei magnifici dettagli di colorazione e dispone di una testa intercambiabile e di mani opzionali.

Tanjiro Total Breath (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Nuova uscita per la serie Figuarts Zero ispirata a Demon Slayer: ecco Tanjiro Kamado in versione Total Concentration Breathing! La statua è iper dettagliata, sia alivello di pittura che di scultura. Può essere unita alla Figuarts Zero di Nezuko Kamado Blood Demon Art (venduta separatamente in arrivo a gennaio 2022), per creare un incredibile diorama!

Kaido King Beasts Battle (One Piece) – Figuarts Zero

Il gigantesco Kaido, Capitano dei Pirati delle cento bestie, arriva nella linea Figuarts Zero Extra Battle dedicata a One Piece! Come tutte le statiche della serie, anche questa è davvero spettacolare. Inoltre ha alcune parti in metallo e la base è arricchita da un effetto sonoro “DON”. Assolutamente da non perdere!

Daileon GX-97 (Megabeast Invest Juspion) – Soul of Chogokin

Nuova uscita per la linea Soul of Chogokin dedicata ai più celebri robot della tradizione manga-anime. Questa volta tocca al mecha Daileon, protagonista del telefilm MegaBeast Investigator Juspion, un classico tokusatsu degli anni 80. Nel box trovate il robot (trasformabile) realizzato metallo e plastica, parti opzionali, accessori, un display stand…e la mini figura di Juspion.

Soul Gem (Puella Magi Madoka Magica) – Proplica

La nuova uscita per la linea Proplica di Tamashii Nations è ispirata a “Puella Magi Madoka Magica”! La replica del Soul Gem realizzata in scala 1:1 è dotata di luci Led e di effetti sonori: musiche, dialoghi e suoni tratti dall’anime. Avvicinando il Grief Seed, il Soul Gem cambia colore!

MS-09R-2 Rick Dom Zwei (Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory) – Robot Spirits

Nuova uscita per la linea Robot Spirits: direttamente da “Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory”ecco MS-09R-2 Rick Dom Zwei. Il mecha ha ottimi dettagli e dispone di articolazioni e di svariati accessori extra.

La nostra scelta

Da grandissimi fan di vecchia data di One Piece, la nostra scelta per questo mese è senza ombra di dubbio la Figuarts Zero di Kaido King Beast Battle. Il gigantesco pirata misurerà ben 32 cm d’altezza ed è raffigurato in una posa statuaria e imperiosa, mentre poggia sulle proprie spalle la sua imponente mazza chiodata. Inoltre ha alcune parti in metallo e la base è arricchita da un effetto sonoro “DON”.